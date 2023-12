Montpellier - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Montpellier accueille le RC Lens, vendredi, en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 de France se dirige tout droit vers la fin de la première phase de la saison. Ce vendredi, le Montpellier HSC va accueillir son homologue du Racing Club de Lens au Stade de la Mosson. Un match, qui ouvrira les portes à la 15e journée du championnat de France.

Lens en quête de confiance avant Séville

Le Montpellier HSC est en difficulté en ce début de saison en Ligue 1. Après 14 journées disputées dans le championnat, les Héraultais dandinent entre maintien et relégation, car les Montpelliérains sont à la 13e place avec 13 points réunis. Corrigés par l’AS Monaco (2-0) lors de la précédente journée, les hommes de David Bechkoura visent une victoire pour se relancer et éviter de se mettre plus en danger. Wahbi Khazri et ses partenaires n’ont gagné que trois matchs en Ligue 1 contre 5 nuls et 6 défaites cette saison.

De l’autre côté de la ligne de bataille, le Racing Club de Lens veut se rassurer face aux Montpelliérains avant de retrouver le FC Séville, mardi, en Ligue des champions. Battus et éliminés de la compétition par Arsenal (6-0) la semaine écoulée, les Sang et Or vont jouer la qualification en Europa Ligue contre les Espagnols. Tombeur de Lyon (3-2) le weekend dernier, les protégés de Franck Haise, qui sont à la sixième place de Ligue 1 (22 points), n’envisagent autre résultat qu’une victoire contre Montpellier, ce vendredi.

Horaire et lieu du match

Montpellier – Lens

15e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Mosson

A 21h française

Les équipes probables du Montpellier – Lens

Montpellier: Lecomte - Sacko, Jullien, Mincarelli, Estève - Omeragic, Chotard - Al Tamari, Savanier, Fayad - Adams

Lens: Samba - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, Mendy, El-Aynaoui, Frankowski - Thomasson, Wahi, Fulgini

Sur quelle chaîne suivre le match Montpellier – Lens

La rencontre entre Montpellier et le RC Lens sera à suivre ce vendredi 08 décembre 2023 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.