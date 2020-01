Montpellier, Hilton se voit continuer un an de plus

Doyen de la Ligue 1, Vitorino Hilton se voit continuer un an de plus au MHSC.

«Je pense déjà à jouer samedi contre Paris, et après on verra (sourire).», a d'abord lancé le Brésilien de 42 ans, avant d'ajouter :

«Jusqu’à présent, j’ai joué quasiment tous les matches. Je me sens très bien, j’ai envie de continuer une saison de plus. Après, il reste encore trois mois de championnat. A la fin de la saison, on verra bien si je continue ou pas.», a ainsi condié celui qui a rallié Montpellier en 2011.