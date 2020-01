PSG, 4 à 5 semaines d'indisponibilité pour Dagba

Blessé lors du succès du PSG à Pau, mercredi soir en Coupe de France, Colin Dagba sera absent cinq semaines.

Touché à un genou lors de la victoire à Pau (0-2), mercredi soir pour la , Colin Dagba sera absent pour cinq semaines.

Le staff médical du PSG a détecté une entorse du ligament interne pour le joueur de 21ans, qui sera du coup forfait pour le huitième de finale aller de la prévu le 18 février sur la pelouse du .

Le PSG communique également sur Juan Bernat, dont le retour complet dans le groupe est envisagé "dans les prochains jours" et évoque une "évolution favorable" et un travail de rééducation pour Thiago Silva, alors que Marquinhos a repris la course depuis 48 heures, lui dont les progrès sont "conformes au programme".