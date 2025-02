Monaco - Reims : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco doit réagir après sa défaite contre Lille et vise un retour dans le top 4. Reims, en crise en Ligue 1, espère surfer sur son exploit en Coupe.

Ce vendredi soir, Monaco accueille Reims au Stade Louis-II pour ouvrir une nouvelle journée de Ligue 1. Si cette affiche aurait pu opposer deux prétendants aux places européennes, elle met surtout aux prises deux formations en quête de redressement après des résultats décevants.

Monaco, qui a récemment quitté le top 4 du championnat, cherche à retrouver son éclat, tandis que Reims peine à redresser la barre en Ligue 1 malgré un exploit en Coupe de France cette semaine.

Monaco en quête de relance après un mois compliqué

L’ASM traverse une période difficile. Après son élimination en Ligue des champions contre Benfica, le club de la Principauté a enchaîné avec une défaite frustrante contre Lille (2-1), un concurrent direct pour le podium. Ce revers confirme la mauvaise dynamique des Monégasques, qui ont perdu sept de leurs 13 matchs en 2025, toutes compétitions confondues.

Le club d’Adi Hütter a déjà vu ses ambitions s’effriter avec des éliminations en Coupe de France et en C1, et désormais une chute hors du top 4 en Ligue 1. Actuellement cinquième, Monaco pointe à trois longueurs des places qualificatives pour la Ligue des champions, et doit impérativement renouer avec la victoire pour ne pas perdre davantage de terrain.

Face à une équipe de Reims en grande difficulté, les Monégasques espèrent retrouver l’efficacité qui leur avait permis d’écraser Nantes 7-1 il y a deux semaines.

Reims entre crise en championnat et espoir en Coupe

Reims vit une période paradoxale. En Ligue 1, les Rouge et Blanc n’ont plus gagné depuis 12 rencontres, avec seulement cinq points pris sur cette série noire. Pire encore, l’arrivée de Samba Diawara n’a pas inversé la tendance : sous sa direction, l’équipe a perdu ses trois matchs sans marquer le moindre but, dont un dernier revers à Rennes (1-0), où les Rémois ont terminé à neuf.

Pourtant, un vent d’optimisme souffle après leur qualification en demi-finale de la Coupe de France cette semaine. Face à Angers, Keito Nakamura avait ouvert le score avant une égalisation de Bamba Dieng à la 95e minute, mais les Rémois ont tenu bon aux tirs au but pour se qualifier.

Diawara espère maintenant que cet exploit en Coupe servira d’électrochoc en Ligue 1, mais Monaco pourrait bien être un adversaire trop coriace dans cette période délicate.

Horaire et lieu du match

24e journée de Ligue 1

Stade Louis II de Monte-Carlo

A 20h45, heure française

Monaco - Reims

Les compos probables du match Monaco - Reims

Monaco : Majecki : Kehrer, Mawissa, Vanderson, Ciao Henrique ; Minamino, Zakaria, Al-Musrati, Akliouche ; Biereth, Embolo.

Reims : Diouf; Okumu, Gbane, Sekine, Akieme; Am. Koné, Atangana - Teuma, Ito, Nakamura; O. Diakité.

Sur quelle chaine suivre le match Monaco - Reims ?

La rencontre entre Monaco et Reims sera à suivre ce vendredi 28 février 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.