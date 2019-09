Monaco-Nice (3-1) - Monaco s'adjuge le derby contre Nice et signe sa première victoire

Monaco a dompté son voisin niçois au terme d'un derby spectaculaire et indécis (3-1), ce mardi soir, au Stade Louis-II.

C'est un derby azuréen intense et plein de suspense qui a animé le très feutré Stade Louis-II, ce mardi soir, pour le compte de la 7ème journée de . Dans une situation critique, l'équipe de Leonardo Jardim était dans l'obligation de faire un résultat. Elle a eu son lot de temps forts et a proposé une copie cohérente, mais le Gym avait également des atouts à faire valoir.

En fait, tout aurait pu basculer très tôt si Lecomte n'avait pas fait un arrêt réflexe surprenant sur une reprise de Claude-Maurice d'entrée de jeu (2e). n'était pas rentré dans le rapport de force, et Nice, sous l'impulsion d'un Atal toujours aussi incisif, aurait pu en profiter. Mais un autre match a débuté après ses turbulences initiales. Un match où les Monégasques ont pris le contrôle des opérations.

L'article continue ci-dessous

Monaco a peut-être trouvé la bonne formule

Cesc Fabregas a sonné la révolte (15e) avant que Dias ne voit son tir échouer sur le montant (25e). Une montée en puissance perceptible jusqu'au coup de grâce, signé Golovine. L'international Russe a débloqué la situation d'une superbe frappe en pivot pour permettre à l'ASM de passer devant (1-0, 27e). Le club de la Principauté a cherché à surfer sur ce temps fort, et Slimani, à la réception d'un centre de Gelson Martins, a bien cru doubler la mise mais l'Algérien a été signalé en position de hors-jeu (31e).

Il était alors difficile d'imaginer comment le Gym pourrait relever la tête. Après une timide réaction en fin de première période, l'équipe de Patrick Vieira a pourtant trouvé les ressources nécessaires. Cyprien a obligé Lecomte à s'employer une première fois (53e), avant d'être impliqué sur une action dont a bénéficié Patrick Burner, dont l'enchaînement a fait mouche (1-1, 54e). L'odeur du K.O. s'est accentuée à mesure que les lignes se sont étirées. Les Monégasques s'en sont rendus compte lorsqu'Adam Ounas, difficile à contenir, a bien cru obtenir un penalty avec la VAR (63e). Mais il était écrit que Monaco lancerait sa saison un soir de derby. Et l'ASM le doit en grande partie à ce drôle de bonhomme qu'est Islam Slimani.

Dans une dernière demi-heure décousue, l'Algérien a fait la différence en distillant un caviar sur un plateau à Golovine, qui n'avait plus qu'à ajuster Benitez pour le but libérateur (2-1, 74e). Il a ensuite été servi par Ben Yedder pour corser l'addition, sans réussite. Et sans conséquence. Car le même Ben Yedder, servi de son côté par un Golovine de gala, a définitivement plié l'affaire (3-1, 81e). Avec cette première victoire, qui ne doit pas être sans lendemain, Monaco souffle un peu. Enfin.