Monaco – Nice (0-1) : Les Aiglons s’imposent et prennent la tête du classement

A l’occasion de la 6éme journée de Ligue 1, Monaco a courbél’échine contre l’OGC Nice (0-1). Les aiglons sont provisoirement leaders.

L'As Monaco accueillait ce vendredi en ouverture de la 6éme journée de Ligue 1, l’OGC Nice. Leader avant cette confrontation, le club du Rocher perd son fauteuil au profit de l’OGC Nice.

La première occasion de la rencontre a été l’œuvre de Monaco. Vanderson accélère à droite dans le camp niçois. De 25 mètres, il centre à ras de terre mais Todibo repousse le danger (3e).

Dans la minute qui suit, Moffi percute dans l'axe à 20 mètres puis décale à gauche dans la surface, son partenaire, Diop qui ouvre son pied droit sans force. Köhn se couche bien sur sa gauche pour stopper la course du ballon. Après une mauvaise relance de Todibo à droite dans sa propre surface, Balogun accélère à gauche puis centre devant le but du gauche. C'est peu puissant. Bulka s'empare du ballon. .(8e)

Lancé en profondeur dans l'axe par Caio Henrique, Golovine se présente face à Bulka mais Lotomba semble déséquilibrer le Russe qui s'effondre. Benoît Millot désigne le point de penalty pour Monaco.(9e)

Malheureux Balogun

Folarin Balogun qui avait l’occasion de marquer son premier but ne convertit pas son penalty . Bulka part du bon côté et repousse le ballon dans l'axe ! Nice obtient une faute derrière (0-0).

Les Monégasques courent beaucoup après le ballon. Les Niçois ne parviennent pas à se montrer dangereux. Thuram passe latéralement pour Dante qui trouve Todibo.(17e)

Ndayishimiye prend l'initiative de percuter dans l'axe à 30 mètres. Il s'avance et il crée le décalage. Sanson est servi à pleine vitesse à droite. Le milieu déborde puis centre pour la tête piquée de Diop au second poteau ! Köhn fait l'arrêt.(30e)

Dante récupère un ballon dans son camp alors que le bloc monégasque est monté. Il trouve Laborde au milieu qui lance Moffi en profondeur. Le Nigerian accélère face à Zakaria à 25 mètres et parvient à tirer du droit à ras de terre. Köhn repousse !(37e)

Sur le corner qui suit, joué rapidement à deux, Caio Henrique centre du gauche. C'est rentrant et ça prend la direction du second poteau où Balogun reprend d'une tête piquée dans un angle fermé ! Le ballon rebondit et heurte le montant. Bulka le capte.(45+4)

Alors que Balogun avait l’occasion de se racheter, l'ancien Rémois se heurte encore à Bulka ! Il tire dans l'axe en force et du pied droit mais le gardien de Nice repousse le ballon. Incroyable.(54e)

Les monégasques mettent la pression en cette fin de partie pour faire la différence.

Singo lance en profondeur à droite dans la surface Balogun qui crochète du droit pour centrer du gauche au second poteau mais Minamino est trop court. Le Japonais a taclé pour essayer de reprendre le centre. Sortie de but.(56e)

Moffi s'en va affronter Zakaria en profondeur. Le Monégasque n'est pas loin de tomber face aux feintes et appuis du Nigerian qui frappe au-dessus de 20 mètres à gauche.(71e)

Ben Yedder fixe deux adversaires à 25 mètres avant de lancer à droite dans la surface Minamino qui frappe fort du droit vers la lucarne mais Bulka écarte le danger des deux mains vers sa gauche(82e).

Dans les dernières minutes de la rencontre, Jéremie Boga rentre en jeu en seconde période, lance un rush solitaire et ouvre le score. (0-1 90e).

L’OGC Nice remporte haut les mains cette rencontre et double l'As Monaco au classement. Les azuréens sont provisoirement leaders au classement.