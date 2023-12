Monaco - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais est en déplacement à Monaco, vendredi, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La 16e journée du championnat de France ouvre ses portes dès ce vendredi 15 décembre 2023. Il s’agit de l’avant-dernière journée avant la nouvelle année. Pour ce faire, l’AS Monaco accorde son hospitalité à l’Olympique Lyonnais au Stade Louis II en ouverture.

L’OL veut enchaîner, Monaco vise la deuxième place

Avec un début de saison étincelant, l’AS Monaco, qui a remporté 9 victoires contre trois matchs nuls et autant de défaites cette saison, veut continuer à rester sur le podium de la Ligue 1 française. Le club de la Principauté (3e, 30 points) vise une victoire contre les Olympiens pour détrôner provisoirement l’OGC Nice (2e, 32 points). Les hommes d’Adi Hütter viennent d’une victoire (1-2) contre le Stade Rennais.

De l’autre côté, l’Olympique Lyonnais, qui a connu une saison très compliquée jusque-là, a commencé à impressionner plus ou moins depuis la prise de fonction de Pierre Sage. Toujours lanterne rouge de Ligue 1, le club rhodanien a la chance de sortir provisoirement de la zone rouge ce vendredi en cas d’une victoire à Monaco. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette veulent enchaîner après une importante victoire contre Toulouse (3-0).

Horaire et lieu du match

Monaco – Lyon

16e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Louis-II

A 21h française

Les équipes probables du Monaco – Lyon

Monaco : Köhn - Maripan, Zakaria, Magassa - Singo, Fofana, Camara, Jakobs - Minamino, Balogun, Diatta

Lyon : Lopes - Mata, Lovren, O'Brien, Tagliafico - Tolisso, Caqueret - Nuamah, Cherki, Moreira - Lacazette

Sur quelle chaîne suivre le match Monaco – Lyon

La rencontre entre l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce vendredi 15 décembre 2023 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.