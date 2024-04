Monaco - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco reçoit Lille mercredi en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Ils n’avaient pas joué lors de la 29e journée de Ligue 1. La Ligue de Football Professionnel avait décidé de reporter les rencontres des clubs en lice dans les compétitions européennes. Reprogrammé pour ce mercredi, cet épisode du championnat opposera entre autres l’AS Monaco et le LOSC. Un match entre deux équipes aux ambitions similaires et qui n’ont pas droit à l’erreur en cette fin de saison où toutes les places sont chères.

Monaco - Lille, un choc pour l’Europe

Tombeur du Stade Brestois dimanche (2-0), Monaco (2e, 55pts) a récupéré la deuxième place de Ligue 1 des mains justement des Bretons (3e, 53pts). Nouveau dauphin du PSG, les Monégasques doivent enchainer face à Lille mercredi pour prendre une avance sur ses poursuivants dont les Dogues. Le club du Rocher est d’ailleurs sur une bonne dynamique ces dernières semaines avec quatre victoires et un nul sur cinq rencontres récentes. Cependant, les hommes d’Adi Hutter seront face à une équipe lilloise qui ne va pas laisser sa chance non plus.

4e de Ligue 1, Lille (52pts) a l’occasion de rattraper les Monégasques au nombre de points ce mercredi. Mais malgré leur victoire étriquée face à Strasbourg (1-0), les Dogues ne rassurent pas ces dernières semaines. En plus, les hommes de Paulo Fonseca sortent d’une élimination douloureuse en Ligue Europa Conférence où ils sont allés aux tirs au but face à Aston Villa. Par ailleurs, le LOSC a remporté ses trois derniers matchs en Ligue et est donc de retour sur son terrain favori. En outre, la possibilité d’éjecter Monaco de la place de dauphin est une motivation supplémentaire pour les Lillois.

Horaire et lieu du match

Monaco – Lille

Match en retard de la 29e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Louis II

A 21h française

Les compos probables du match Monaco – Lille ?

Monaco : Majecki – Vanderson, Maripan, Kehrer, Ouattara – Akliouche, Fofana, Zakaria – Minamino, Balogun, Diatta

Lille : Chevalier – Santos, Ribeiro, Diakite, Ismaily – André, Gomes – Zhegrova, Haraldsson, Cabella – David

Sur quelle chaîne suivre le match Monaco – Lille ?

La rencontre entre l’AS Monaco et le LOSC sera à suivre ce mercredi 24 avril 2024 à partir de 21h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe.