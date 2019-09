Monaco - Leonardo Jardim n'est plus l'homme de la situation selon vous

Vous êtes près de 60% à considéré que l'entraîneur portugais n'est plus à sa place à la tête de l'AS Monaco après la défaite contre l'OM.

La défaite contre l' était-elle celle de trop pour Leonardo Jardim ? C'est en tout cas ce que vous pensez. Licencié quasiment à la même période l'an dernier après un début de saison catastrophique, la faute à une équipe considérablement affaiblie, le technicien portugais a fait son retour sur le Rocher fin janvier, après le passage de Thierry Henry, afin d'aider à sauver l'AS de la descente en .

Très souvent dans le monde du football, les retours dans un club virent au cauchemar. Et pour le moment, Leonardo Jardim ne déroge pas à la règle. Si le technicien portugais est parvenu tant bien que mal à sauver l'AS Monaco l'année dernière, le début de saison du club de la Principauté ressemble étrangement à celui de la saison dernière. L'ASM ne parvient pas à gagner un match et ce malgré un bon recrutement cet été, mais un peu tardif.

L'AS Monaco a sombré ce week-end à domicile contre l'Olympique de Marseille après avoir pourtant mené 2-0. La défaite de trop au goût des supporters qui réclament désormais la tête de Leonardo Jardim : "Puisque c'est le néant au club, nous n'allons pas nous fatiguer à écrire énormément, pourtant il y aurait tellement à dire... Bref l'heure est à l'action : Jardim, merci, mais il est temps de partir maintenant, en emmenant tes protégés", a indiqué le groupe Ultras Monaco 1994 dans son communiqué.

"Sinon, messieurs les dirigeants, la défense ça vous parle ? Si vous n'y connaissez rien, rappelez les professionnels qui faisaient gagner le club pour vous faire aider, ou trouvez-en. Contentez vous de signer les chèques, mais les bons", a conclu le groupe Ultras Monaco 1994 très remontés contre les dirigeants. Le message est donc clair, outre les cadres comme Glik et Jemerson qui sont visés, les supporters réclament la tête de Leonardo Jardim.

Et à ce sujet vous êtes d'accord avec eux. Nous vous avons demandé sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter) si Leonardo Jardim est toujours l'homme de la situation pour l'AS Monaco. Vous êtes plus de 60% à estimer que l'entraîneur portugais n'est plus la personne adéquate pour permettre au club de la Principauté de retrouver les sommes de la .

"Jardim n'apporte rien"

Pour Kev Mas, Leonardo Jardim doit partir, même s'il n'est pas le seul problème. Il l'explique sur Facebook. "Jardim n'apporte rien a l'équipe, Fabregas n'est plus qu'un gros salaire, il n'apporte rien, il n'y a pas non plus de directeur sportif, mais tout va bien, l'an prochain on aura des pizzas a la buvette". La politique sportive de l'AS Monaco est au centre des débats et avant tout l'explication des mauvais résultats selon Eric Kantona : "Quand on passe tout son temps à vendre voilà les résultats".

Il y a aussi ceux qui estiment qu'il est encore trop tôt pour se séparer de Leonardo Jardim car le mercato tardif de l'AS Monaco a retardé le processus de construction de l'équpe. "Quelque soit le coach qui viendra à Monaco, ils auront le même problème. L'équipe est en pleine reconstruction et ça va prendre un peu de temps", explique ainsi Owou Gordon sur Twitter.

