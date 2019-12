Monaco - Jardim : "L'équipe n'a pas lâché l'entraîneur"

Si son avenir à Monaco reste incertain, Leonardo Jardim a assuré que son équipe ne l'avait pas lâché après le large succès contre Lille (5-1).

Les rumeurs se poursuivent autour d'un possible départ de Leonardo Jardim de son poste d'entraîneur de l'AS , moins d'un an après son retour sur le Rocher. Et ce malgré la prestation de ses hommes ce samedi, victorieux avec la manière de (5-1).

"L'équipe n'a pas écouté les bruits. Elle n'a pas lâché l'entraîneur. On a fait un très bon match, un match intense", a toutefois assuré le Portugais après la rencontre sans se prononcer sur sa présence en 2020.

"Je ne sais pas. Je n'ai parlé avec personne. Mais je ne sais pas pourquoi tous ces bruits. Après le match, j'ai salué Oleg (Petrov). Rien de plus. Le climat m'étonne un peu. Beaucoup de personnes essaient de déformer la vérité. Je ne vais pas stresser pour mon futur. J'aime mon travail, mon job. On vient de gagner 5-1. On est sur une bonne moyenne."

Enfin, il a évoqué sa relation avec son vice-président, Oleg Petrov, et les discussions concernant son avenir. "Avec moi, c'est facile de parler. Je suis direct. On va travailler pour revenir. Maintenant, c'est famille, amis et oublier le football."

"Nous croyons que nous devons faire mieux", Oleg Petrov

Le ton était malgré tout plus mitigé du côté du Russe malgré la victoire : "Le début de saison a été très difficile, particulièrement au tout début. Pour des raisons inconnues, nous étions derniers du classement et on est maintenant septièmes. C'est un progrès, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas ce que l'équipe mérite."

"Cette position ne reflète pas les ambitions du club et les qualités techniques de l'équipe. Nous croyons que nous devons faire mieux. Dans la période qui vient, on va tout analyser, on va faire des ajustements, et on pense qu'ils vont améliorer l'équipe. Nos objectifs restent inchangés et on va se battre pour les concrétiser."

Selon les informations de L'Equipe, plusieurs noms ont déjà été sondés pour prendre le relai dans la Principauté, parmi lesquels Laurent Blanc, Marcelino et Marcelo Gallardo.