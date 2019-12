Monaco - Jardim félicite Ben Yedder

Une nouvelle fois décisif lors de la victoire de son équipe contre Amiens (3-0), l'attaquant monégasque a reçu les félicitations de son entraîneur.

Auteur de son 11e but de la saison - ce qui en fait le meilleur buteur actuel du championnat - Wissam Ben Yedder a montré la voie à son équipe pour l'emporter contre Amiens ce samedi (3-0). Un succès acquis en seconde période qui satisfait Leonardo Jardim.

"L'adversaire est venu avec deux lignes très fermées. Il allait jouer avec un seul attaquant. Voilà pourquoi on a joué en 4-3-3 en début de match. En première mi-temps, on a manqué d'agressivité et de profondeur. Nos joueurs n'ont pas ces qualités", a estimé le technicien portugais après la rencontre.

"Après la pause, Fabregas est venu plus à côté de Bakayoko car quand Ben Yedder décrochait, il y avait Fabregas. Trop de joueurs ont décroché en première mi-temps. J'ai changé ça à la mi-temps et demandé de la patience. Après le premier but, ça s'est plus ouvert. Ce n'est pas la première fois qu'on gagne deux fois consécutivement. Il y a besoin de continuer à travailler pour enchaîner."

"Dans ce club il y a toujours eu de grands attaquants"

Enfin, Jardim a évoqué l'excellent début de saison de l'international tricolore. "Ben Yedder ? On avait perdu Falcao. On avait besoin d'un attaquant buteur. Dans ce club il y a toujours de grands attaquants. Berbatov, avant Falcao, ou Kylian [Mbappé]."

Les joueurs du Rocher ont désormais rendez-vous à Angers samedi prochain (20h).