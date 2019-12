L1 - Monaco et Nice déroulent, la RCSA se relance, Rennes enchaîne

Quatre rencontres de Ligue 1 se jouaient simultanément ce samedi soir. Monaco et Nice ont déroulé, Rennes a enchaîné, Strasbourg s'est relancé.

2-1 Angers SCO

But : Niang (24e, 80e), Alioui (93e)

Dans une semaine aux allures de marathon, avec trois matches enchaînes, le Stade Rennais a parfaitement maîtrisé son sprint final en signant une troisième victoire de rang face au SCO d'Angers, qui permet aux hommes de Julien Stépha de se repositionner à la 4ème place du classement, avec un match en moins. Face à la formation entraînée par Stéphane Moulin, les Bretons sont parvenus à faire la différence en première période. Peu à son aise lors des dernières sorties, Mbaye Niang, le buteur maison, a profité d'un service parfait de son compère d'attaque Raphinha pour débloquer la situation, concluant dans le but vide. Décisif, le Sénégalais inscrivait même un doublé dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Le SCO avait beau réduire le score dans le temps additionnel par Alioui, mais la réaction avait été trop tardive.

AS 3-0

But : Ben Yedder (62e), Maripan (66e), Keita (69e)

Il a longtemps manqué de tout sur la pelouse de Louis II. Et principalement de spectacle, il faut bien le dire. Mais comme souvent dans ces moments-là, ce sont les joueurs de talent qui parviennent à animer les débats. Cette rencontre n'a pas dérogée à la règle, puisque c'est Wissam Ben Yedder, le meilleur buteur de cette saison, qui a ouvert le score d'une magnifique reprise de volée à la suite d'un ballon à priori anodin. Après cet éclair de l'international français, l'Amiens SC s'est tout simplement écroulé. D'abord, sur un but inscrit à la suite d'un coup de pied arrêté par Guillermo Maripan, puis, presque dans la foulée, sur un but inscrit par Baldé Keita. Longtemps tranquille en Principauté, Amiens a craqué face aux hommes de Leonardo Jardim, qui profite de ce succès pour remonter à la 9ème place au classement.

OGC Nice 4-1

Buts : Cyprien (9e, 41e), Ganago (59e) Niane (74e), Lees Melou (76e)

L'article continue ci-dessous

Humiliés à Saint-Etienne jeudi soir (4-1), les Aiglons étaient visiblement revanchards ce samedi soir. Déterminés à laver l'affront, les hommes de Patrick Vieira se sont remis en ordre de marche devant leurs supporters, passant leurs nerfs sur le FC Metz. Il faut dire que les locaux ont profité de deux fautes évitables des visiteurs, leur offrant deux pénaltys transformés sans broncher par le tireur maison, Wylan Cyprien. En seconde période, Ganago inscrivait un troisième but et aggravait le score. Metz avait beau réagir par l'intermédiaire d'Ibrahima Niane, Pierre-Lees Melou redonnait un avantage plus conséquent aux Azuréens, qui pointent à la 12ème place du classement.

4-2 FC

Buts : Isimat-Mirin (3e), Koné (7e), Thomasson (26e), Ajorque (48e), Saïd (50e), Mothiba (75e)

Se remettre la tête à l'endroit. Tel était le mot d'ordre pour les deux équipes. D'un côté, le RCSA restait sur une énorme claque reçue face au (5-0), tandis que Toulouse s'était incliné en toute fin de match face à l'AS Monaco (1-2). Et le duel de mal classés en convalescence a tourné en faveur des Alsaciens ce samedi soir. Pourtant, tout avait plutôt bien commencé pour les Violets, qui ouvraient le score grâce à Isimat-Mirin. Une joie de courte durée, puisqu'Adrien Thomasson égalisait presque dans la foulée, étrangement seul au milieu de la surface toulousaine. Puis, Ludovic Ajorque y allait aussi de sa réalisation, trompant Baptiste Reynet de la tête. Wesley Saïd avait beau réduire le score et redonner espoir aux hommes d'Antoine Kombouaré, ceux-ci allaient céder de nouveau devant Mothiba. Le TFC est 19ème de avec 12 points au compteur.