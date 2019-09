Monaco - Jardim est-il toujours l'homme de la situation selon vous ?

Dix-neuvième de Ligue 1, l'ASM n'y arrive pas en ce début de saison. Alors le technicien portugais est-il l'homme qu'il faut pour redresser la barre ?

Toujours pas de victoire pour l'AS cette saison en . Ce dimanche soir, les hommes de Leonardo Jardim avaient l'occasion de sortir de la zone rouge en cas de victoire face à l'OM, mais ils ont manqué cette occasion en or. Et pourtant, l'ASM avait réalisé un très bon début de match menant rapidement 2-0, mais s'est ensuite écroulé a été battu (4-3) par les Phocéens qui ont profité d'une défense en piteux état.

"L'équipe a maîtrisé trente minutes. Ensuite, à 2-1, les joueurs ont paniqué. L'adversaire a réagi et marqué deux fois. En deuxième mi-temps, l'adversaire était en confiance. On est revenus après 4-2, mais c'était trop tard. Pour les spectateurs, c'était un match intéressant, un bon match. Mais pas pour nous. On a fait beaucoup d'erreurs. Cette saison, on a déjà pris 14 buts. On doit rester plus costaud. On doit régler la question défensive", a confessé Leonardo Jardim en conférence de presse d'après-match.

L'article continue ci-dessous

L'AS Monaco pointe donc à une inquiétante 19ème place de et compte seulement deux points en cinq journées. Pourtant, le club de la Principauté a enregistré plusieurs renforts durant l'été, ceux demandés par Leonardo Jardim, et en attaque, la paire Ben Yedder-Slimani s'est déjà montré plus qu'efficace, mais cela n'a pas suffi à permettre à Monaco de remporter des matches, ni même de marquer beaucoup de points.

Forcément, les résultats ne sont pas bons et c'est désormais vers Leonardo Jardim que les regards vont se tourner. Licencié la saison dernière en cours de saison, remplacé par Thierry Henry, puis revenu quelques mois plus tard, le Portugais ne semble pas trouver la solution. Après une saison cauchemardesque, l'AS Monaco est reparti du mauvais pied cette saison et suit le même parcours que la saison dernière.

La direction de Monaco a promis de donner du temps à Leonardo Jardim pour permettre aux recrues de s'adapter et redresser la barre, mais si les résultats ne s'améliorent pas rapidement, le Portugais sera de nouveau sur un siège éjectable, d'autant que certains techniciens sont disponibles sur le marché. Des pistes renommées comme José Mourinho ou bien des anciens de la maison comme Claude Puel.

Après sa défaite face à l'#OM (3-4), #Monaco est 19ème de Ligue 1 avec 2 points... Leonardo #Jardim est-il toujours l'homme de la situation selon vous ? — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 16, 2019

Une chose est sûre, Leonardo Jardim ne disposera pas d'un crédit illimité. Alors une question se pose désormais, Leonardo Jardim est-il toujours l'homme de la situation à l'AS Monaco ? Le Portugais est-il capable de redresser la barre et bâtir une équipe capable de jouer le haut de tableau, voir même de se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine ?

Notre rédaction sollicite votre avis sur le sujet. À travers nos deux sondages sur Facebook et Twitter, faites-nous part s’il vous plaît de votre opinion et dites-nous tout ! À vos plumes.