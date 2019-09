Monaco-Marseille (3-4) : Villas-Boas, Payet et toutes les réactions

Retrouvez toutes les réactions des acteurs après la victoire probante de Marseille à Monaco (4-3), ce dimanche soir.

Dimitri Payet (milieu offensif de l' , Canal +) : "On s'est fait contrer deux fois, on savait que c'était un de leurs points forts. Donc on a réctifié ça, on a su garder notre calme. Au final ça fait 4 buts à l'extérieur, c'est très bien. Avec les victoires la confiance revient aussi donc on ose peut-être un peu plus. Mais on a eu aussi un dernier quart d'heure où on a souffert, il faut savoir le faire aussi, c'est pas toujours beau. Mais au final on gagne et c'est le plus important. J'essaye de rentrer un peu à l'intérieur et aussi me replacer le plus possible. Je ne suis pas étonné, on avait fait une super préparation. On a peut-être mis un peu de temps avant de se mettre en route, maintenant, on l'est".

André Villas-Boas (entraîneur de l'Olympique de Marseille, Canal +) : "Le 3e but nous a mis un peu en difficulté. Le 2-0 que l'on a pris était dur parce qu'on avait eu le contrôle du match, mais cette équipe de maîtrise les transitions. On a bien joué au foot, ça me plait toujours. Le 4-3 nous fait souffrir dans les dernières minutes mais c'est normal. Tu laisses une occasion et redonnes la confiance à l'adversaire. C'est très bien pour les gars qui prennent de la confiance. On a trouvé les espaces aujourd'hui, on a joué avec courage. Avec la direction sportive on a été décisifs parce qu'ils ont construit autour de mon idée de jeu. C'est bien pour Dim' (Payet) de marquer ce but, il joue bien pour l'équipe".

Leonardo Jardim (entraîneur de Monaco) : "L'équipe a maîtrisé trente minutes. Ensuite, à 2-1, les joueurs ont paniqué. L'adversaire a réagi et marqué deux fois. En deuxième mi-temps, l'adversaire était en confiance. On est revenus après 4-2, mais c'était trop tard. Pour les spectateurs, c'était un match intéressant, un bon match. Mais pas pour nous. On a fait beaucoup d'erreurs. Cette saison, on a déjà pris 14 buts. On doit rester plus costaud. On doit régler la question défensive".

Tiémoué Bakayoko (milieu défensif de Monaco) : "Je suis forcément déçu, on n'a pas le contrôle du match, mais on arrive quand même à avoir deux buts d'avance, mais on se fait rattraper logiquement par une belle équipe de Marseille. Puis, on démarre mal la deuxième mi-temps et on prend ces deux buts qui nous mettent dedans, et on se réveille un peu trop tard. On est encore dans l'apprentissage, il y a plein de nouveaux joueurs, il faut nous donner encore deux ou trois matches pour être à notre top niveau. Ça peut paraître inquiétant, mais dans l'équipe on est plutôt confiants, on sait qu'on va faire mieux".