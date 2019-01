Monaco suspend Thierry Henry de ses fonctions !

Monaco vient de publier un communiqué dans lequel il annonce la mise à l'écart de Thierry Henry. Franck Passi va prendre en main l'équipe première.

Coup de tonnerre à l'AS Monaco. A la surprise générale, le club princier a publié jeudi soir un communiqué dans lequel il indiquait que Thierry Henry ne s'occupait plus de l'équipe première. Le jeune entraineur a été écarté provisoirement de son poste et remplacé par Franck Passi. Une décision définitive sera prise par la direction monégasque dans les jours à venir.

"L’AS Monaco annonce avoir décidé de suspendre de ses fonctions d’entraineur de l’équipe première Thierry Henry à compter de ce jour et en attente d’une décision définitive (…) Franck Passi assurera l’entrainement du groupe professionnel ce vendredi", indiquait le communiqué, sans donner plus de détails concernant les raisons de ce choix inattendu.

Ces dernières heures, une rumeur est apparue dans la presse anglaise et a fait état d'un possible licenciement à venir pour le champion du monde 98 et son remplacement par Leonardo Jardim. Une information un peu folle à laquelle peu de monde a cru, mais qui désormais prend de la consistance. À peine trois mois après s'être installé sur le Rocher, Henry se trouve donc sur la sellette.

Quelques minutes à peine avant la publication de ce communiqué par l'ASM, Thierry Henry était pourtant apparu en conférence de presse et s'est exprimé normalement sur les prochaines échéances du club. L'ancien adjoint de la sélection belge a même annoncé qu'il allait opérer des choix forts dans l'espoir de créer un électrochoc. Et quand il lui a été demandé de commenter les bruits émanant d'Outre-Manche, il a balayé en touche lâchant : "Mon futur, ce n'est pas mon problème".

