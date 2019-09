Monaco confirme, Dijon se redresse... Le résumé de la soirée en Ligue 1

La soirée de la 8e journée de Ligue 1 a été marquée ce samedi par le nouveau succès de Monaco et le réveil de Dijon.

Cinq rencontres de la 8e journée de se sont disputées ce samedi à partir de 20h. Elles ont notamment vu l'AS prendre facilement la mesure du (4-1), et aussi aller chercher son premier succès de l'exercice sur le terrain de Reims (1-2). Angers, pour sa part, a calé sur ses terres contre Amiens (1-1).

Un Slimani irrésistible

Après avoir dominé Nice dans le derby, Monaco a donc battu Brest lors d'une nouvelle sortie à Louis II. Libérés, les Monégasques n'ont fait qu'une bouchée de leurs opposants, avec notamment deux nouveaux buts du duo Slimani-Ben Yedder. L'attaquant algérien a même été décisif sur l'ensemble des quatre buts de son équipe. Une performance XXL du champion d'Afrique.

Après avoir tenu en échec Marseille à domicile, le DFCO est donc allé l'emporter sur la pelouse de Reims, lequel reste pourtant sur un succès contre le PSG. Baldé a marque le but de la victoire à la 48e minute de jeu.

Angers a perdu ses premiers points à domicile contre Amiens. Les hommes de Moulin auraient même pu s'incliner sans le très beau but de l'international marocain Rachid Alioui.

Dans les autres matches, on notera le nul arraché inextremis par sur le terrain de Metz (2-2). Le Grec Koulouris a trouvé la faille dans les arrêts de jeu de la partie, répondant à une réalisation de Niane, également réussie dans le temps additionnel du match.

Enfin, Nice et se sont quittés sur un score équitable d'un but partout. Tout s'est passé durant la première demi-heure du jeu. Kasper Dolberg a mis un très beau but pour les Aiglons, puis Luiz Araujo a relancé les Dogues (1-1).