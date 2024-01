"Mon objectif est clair et affiché", une cible répond à l’OM

Courtisé par l’Olympique de Marseille, le 6e meilleur buteur de l’année civile 2023 répond aux intérêts des Phocéens.

Dépossédé de plusieurs de ses joueurs en raison de la Coupe d’Afrique des Nations, qui démarre ce 13 janvier en Côte d’Ivoire, l’Olympique de Marseille veut renforcer son effectif lors de ce mercato hivernal. En effet, le club phocéen a ciblé le sixième meilleur buteur de l’année civile 2023 (40 buts). Ce dernier vient de répondre à Pablo Longoria et sa direction.

Bouanga dans le viseur de l’OM

Pour combler les vides laissés par les nombreux départs en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier au 11 février), l’Olympique de Marseille va essayer de recruter des joueurs à certains postes pour ne pas régresser. Aussi, le club du Sud de la France veut faire une bonne seconde partie de saison tant en Ligue 1 qu’en Europe, notamment en Ligue Europa où il affronte le Shakhtar Donetsk en 16es de finale.

Pour ce faire, le nouveau conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia, et le président du club phocéen, Pablo Longoria, ont ciblé Denis Bouanga, l’attaquant de Los Angeles FC, pour ce mercato hivernal. Meilleur buteur de la MLS (25 buts), l’ancien Stéphanois fait les beaux jours du Los Angeles FC aux Etats-Unis. Il a d’ailleurs terminé 2023 avec 40 buts, étant le sixième meilleur buteur derrière Cristiano Ronaldo (Al Nassr, 54 buts), Harry Kane (Bayern, 52), Kylian Mbappé (PSG, 52), Erling Haaland (Man City, 50) et German Cano (Fluminense, 40).

La balle est dans le camp de l’OM

Si le joueur est dans le viseur de l’Olympique de Marseille, qui le veut dans ses effectifs, Denis Bouanga n’est pas fermé à un départ. Au contraire, le joueur veut faire son retour en France. Dans une interview accordée à Ouest-France lors d'un match de son frère Didier à Coulaines, dans la Sarthe, l’ancien du FC Lorient fait savoir qu’il veut rejouer en France ou en Europe.

« Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen, notamment pour me rapprocher de ma famille », a laissé entendre Denis Bouanga.

« Il y a des pistes évidemment, il y a des discussions, on verra ce qui va aboutir. En 2022, j’aurai pu continuer en Europe mais Los Angeles était clairement le club qui me voulait le plus, poursuit-il. Les dirigeants m’ont appelé quasiment tous les jours à l’époque. C’était clairement un pari mais j’ai vraiment privilégié le sportif dans mon choix. Pour moi, le niveau du championnat américain est entre celui de la Ligue 2 et de la Ligue 1 mais il progresse très vite. C’était la première fois que je quittais la France, c’est une tout autre expérience », a-t-il ajouté.