Modric répond aux critiques sur son âge

Le Real Madrid affronte une nouvelle saison avec son vétéran, mais comme l'a montré la dernière campagne, Modric est encore très capable.

Après Karim Benzema, personne n'est peut-être aussi crucial pour Los Blancos que Luka Modric. Le milieu de terrain croate semble immunisé contre les effets du vieillissement et doit avoir 37 ans cette saison.

Mais il est vrai aussi que cette année s'annonce épuisante, quel que soit l'âge. Le Real Madrid disputera six compétitions au total cette saison et Modric fera partie de ceux qui se rendront au Qatar pour la Coupe du monde en novembre, en cas de blessure.

S'exprimant avant le match de Supercoupe d'Europe du Real Madrid contre l'Eintracht Francfort, Modric a expliqué qu'il n'était pas inquiet à ce sujet.

"Je ne vois rien de différent cette année, j'ai toujours dit que l'âge ne compte pas, ce qui compte c'est ce que vous faites sur le terrain et c'est le plus important. Il ne faut pas regarder l'âge, je me sens très bien en jouant".

"Le manager sait que j'aime jouer, je me sens bien en jouant, je veux donner le maximum à l'équipe dans tous les aspects. Une Coupe du monde au milieu de la saison ne change rien, je dois être prêt, bien m'entraîner et être à la disposition du manager."

Ces citations ont été rapportées par Sport et Modric n'a pas tort : jusqu'à présent, il n'a montré aucun signe de ralentissement. Avec les renforts supplémentaires au milieu de terrain au Real Madrid, il y a même un argument pour suggérer que Modric pourrait être mieux reposé cette année que l'année dernière.