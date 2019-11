Mercato, 6 mois seulement pour Zlatan à Milan ?

Très proche de l'AC Milan selon plusieurs sources, Ibrahimovic devrait y effectuer une pige très courte.

En fin de contrat avec le dès le mois prochain, le buteur suédois, passé par le PSG et Milan notamment, devrait retrouver le club de la Via Turati dès janvier, affirme ainsi le média italien La Gazzetta dello Sport ce mercredi.

Et selon cette source, les Rossoneri entendent offrir une pige de six mois au Scandinave lors de la seconde partie de saison. Si reste également en course, les Milanais ont une affinité particulière avec leur ancien joueur.

L'ancien attaquant du se rapprocherait donc d'un retour en Lombardie, où il a déjà évolué dans sa carrière durant deux ans (2010-2012). Pour rappel, jeudi dernier, le commissaire de la Major League Soccer Don Garber a confirmé un tel retour au micro d'ESPN :

"Il a 38 ans, il a marqué beaucoup de buts en Amérique et il vient d'être recruté par l' , qui est l'un des clubs les plus importants du monde", avait lâché le dirigeant américain.