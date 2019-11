Milan surpris par la Lazio (1-2)

Malgré une prestation honorable, l’AC Milan est encore tombé en Serie A ce dimanche. À domicile, les Lombards ont été battus par la Lazio.

Décidément, l’ a toutes les peines du monde à se montrer régulier cette saison. Ce dimanche, et alors qu’ils restaient sur un succès encourageant contre , les Rossonerri ont encore perdu lors de la réception de la . Et, il s’agit de leur 6e revers en 11 matches de championnat.

Milan est donc tombé de nouveau. Pourtant, pour une fois, les Lombards avaient montré de très belles choses dans le jeu. En première période, ils ont même été beaucoup plus entreprenants que leurs opposants, et il y avait de la place pour non seulement prendre l’avantage, mais aussi se détacher au score.

1989 - Lazio have won away against Milan in for the first time since September 1989: 29 winless games since then. Exploit. #MilanLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 3, 2019

Au lieu de cela, et par manque de réalisme, les locaux se sont retrouvés à courir derrière la marque suite à une superbe réalisation de Ciro Immobile. Sa 100e avec les Biancocelesti. A la 25e minute, l’international a placé une jolie tête décroisée sur un centre de Lazzarri et Gianluigi Donnarumma n’a rien pu faire pour stopper la tentative. Après ce coup dur, la chance qu’ont eue les Milanais c’est d'égaliser rapidement. Un tir involontaire de Piatek a fini au fond des filets laziale suite à une déviation de Bastos (28e, 1-1).

Milan méritait mieux

Piatek (7e), Calhanoglu (16e), Paqueta (22e) et Castillejo (23e) ont tous eu de bons ballons exploitables aux avant-postes, mais ils n’ont pas réussi à les convertir. Des opportunités en or qui ne se sont pas représentées en seconde période, où la Lazio a pris le contrôle des débats et s’est montré beaucoup plus solide défensivement.

L’équipe de Simone Inzaghi était prête à se contenter d’un score de parité, mais une offrande inespérée de leurs opposants lui a permis de remporter la mise in-extremis. A la 83e minute, un dégagement manqué d’un défenseur milanais a été récupéré par Luis Alberto, lequel lançait Joaquin Correa sur un plateau. L’Argentin n’avait alors plus qu’à conclure d’un tir croisé. Un but qui a totalement douché l’enceinte de San Siro et Milan ne s'en est pas remis.