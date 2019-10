Milan-SPAL (1-0), service minimum pour Milan

En clôture de la 10e journée de Serie A, l’AC Milan a signé un court mais précieux succès face à SPAL.

L’ n’avait pas le droit de se louper, ce jeudi lors de son opposition contre , en clôture du 10e acte du championnat italien. Ayant déjà chuté à cinq reprises en seulement neuf rencontres, les Rossonerri devaient absolument faire le plein de points sous peine de plonger dans une profonde crise. La mission a été remplie.

Sur leur pelouse de San Siro, et avec notamment le meilleur joueur de la dernière CAN dans le onze de départ en la personne d’Ismaël Bennacer, les Lombards se sont contentés de l’essentiel. Ils l’ont emporté sur la plus courte des marges grâce à une réalisation de l’Espagnol Suso. A la 63e minute, et alors qu'il venait tout juste d'entrer en jeu, le milieu offensif a fait mouche sur un coup franc remarquablement transformé.

1 - #Suso has scored his first goal as a substitute in . News.#MilanSPAL — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 31, 2019

Milan a donc gagné, mais il ne s’est pas rassuré pour autant. S’ils ont dominé les débats et se sont offert deux fois plus d’occasions, ils n’ont pas vraiment été en mesure d’emballer le match, ni se mettre à l’abri au niveau du score. La meilleure opportunité de doubler la mise s’est présentée à Lucas Paqueta (80e) mais le Brésilien a buté sur le gardien adverse, Berisha. Et on peut aussi mentionner une belle tentative manquée par Samu Castillejo en tout début de rencontre (12e).

Les Milanais n’ont pas convaincu, mais leur entraineur Stefano Pioli ne va certainement pas faire la fine bouche, lui qui a connu son premier succès à la tête de cette formation après les accrocs enregistrés contre Lecce (2-2) et la Roma (1-2). À la faveur de ce succès, les Rossonerri retrouvent la première moitié du tableau, à six points des places européennes. Est-ce enfin le vrai départ pour cette équipe ?