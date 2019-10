Juventus-Genoa 2-1, Rabiot expulsé, Ronaldo en sauveur

La Juve de Cristiano Ronaldo défiait le Genoa coaché par Thiago Motta en Série A ce mercredi soir. Et Cr7 a sauvé les siens.

Avec 513 matches, Gianluigi Buffon égalait, ce mercredi soir, Alessandro Del Piero en tant que joueur avec le plus grand nombre de matches disputés dans les championnats d' avec le maillot de la (Serie B inclus).

Aligné en compagnie notamment de Cristiano Ronaldo, l'ancien parisien prendra un but à 5 minute du repos par Christian Kouamé, qui ratera sa reprise à l'entrée de la surface turinoise, de quoi prendre Buffoon à contrepied.

Auparavant, la Juve avait ouvert le score par Leonardo Bonucci sur corner d'une tête piquée sur laquelle le portier génois Radu se rate complètement. 1-1au repos, la Juve, leader, doit l'emporter pour ne pas laisser l'Inter seul en tête.

En seconde période, la Juve insiste. Cassata reçoit un second jaune synonyme d'expulsion à la 51e minute et le souffre. Radu se détend bien et concède le corner sur une frappe lourde signée Bernardeshi à 20 minutes du terme. Auparavant, c'est Paulo Dybala qui avait obligé le portier du Genoa à se coucher. Alors que Ronaldo échouera aussi face à lui sur une tête piquée consécutive à un corner turinois.

La Juve introduit alors Adrien Rabiot afin de l'aider à faire la différence, mais le Français est expulsé après deux cartons jaunes et les deux équipes finissent à dix. C'est finalement de Cristiano Ronaldo que viendra le salut en toute fin de rencontre. Le Portugais obtient (suite à une faute de sanabria) et transforme un pénalty pour sortir la Vieille Dame de l'ornière. La Juve reste leader de .