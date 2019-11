Milan-Naples (1-1), Milan stoppe la mauvaise spirale

L’équipe lombarde a mis fin a sa série noire face aux gros de la Serie A en partageant les honneurs avec Naples.

Au plus mal après ses contre-performances contre la Juve et la , l’ devait absolument signer un résultat positif ce samedi lors de l’opposition contre . C’est ce que les Rossonerri ont fait, même s’ils ont encore manqué de l’emporter. Face à Napoli, l’équipe de Stefano Pioli a été dos au mur mais elle a réussi à recoller à la marque. Et aurait même pu aspirer à mieux avec un peu plus d’efficacité dans le dernier geste.

Les Partenopei avaient été les premiers à scorer dans cette partie. A la 24e minute, Hirving Lozano a trouvé la faille en reprenant de la tête un ballon repoussé par la transversale après un tir d'Insigne. L’équipe de Carlo Ancelotti a célébré cette réalisation, mais la joie des visiteurs a été de courte durée. Cinq minutes pour être précis. Giacomo Bonaventura a remis les pendules à l’heure dès la 29e minute d’une frappe à bout portant à l’entrée de la surface.

Milan a frôlé la victoire

1-1, le score n’a ensuite plus évolué dans cette rencontre. Il aurait pu pourtant avec un Milan qui a beaucoup poussé pour forcer la décision. Ante Rebic a notamment manqué la balle de 2-1, en ratant le cadre d’une reprise de la tête (42e). En seconde mi-temps, Krzystof Piatek a aussi été proche d’offrir la victoire aux siens, mais sa reprise à ras de terre a été repoussée par Kalidou Koulibaly (83e). L’intervention du Sénégalais semblait d’ailleurs à la limite de la régulière, et un pénalty n’aurait pas été volé pour les Milanais. À noter que Napoli a aussi failli arracher la victoire sur le fil par le biais d'Allan (92e). Le coup franc de ce dernier a été remarquablement boxé par Gianluigi Donnarumma.

Au final, c’est donc sur une équité que les deux équipes se sont quittées. Un résultat qui n’arrange aucune des deux formations en réalité. Milan reste scotché à une peu glorieuse 13e place avec 10 points de retard sur les places donnant accès à la C1. Naples, de son côté, est septième, bien loin de ses aspirations de début de saison. L’équipe phare du Sud de l’ reste, en outre, sur six matches sans le moindre succès, toutes compétitions confondues.