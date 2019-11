Serie A - La Juve s'en sort sur la pelouse de l'Atalanta (1-3)

Menés au score, les hommes de Maurizio Sarri ont arraché la victoire en fin de match sur la pelouse de l'Atalanta (1-3).

Privée de plusieurs joueurs (Ronaldo, Rabiot, Matuidi), la a souffert ce samedi après-midi sur la pelouse de l' . Menés au score, les joueurs de Maurizio Sarri sont revenus dans le dernier quart d'heure grâce à Gonzalo Higuain. L'Argentin a signé un doublé pour offrir la victoire aux siens, avant que Dybala n'alourdisse le score (1-3).

Les joueurs de l'Atalanta étaient d'ailleurs les premiers à se montrer dangereux. Sur un centre de Papu Gomez, Khedira était sanctionné d'une main dans sa surface mais Musa Barrow envoyait sa frappe sur la transversale (17e).

Un raté qui galvanisait pourtant les locaux. Szczesny devait s'employer pour sortir une tête à bout portant de Mario Pasalic quelques instants plus tard (23e), avant de voir Matthijs de Ligt sauver devant Hateboer (24e). Maurizio Sarri devait alors faire face à une autre mauvaise nouvelle avec la blessure de Bernardeschi, remplacé par Ramsey (25e).

Malgré quelques contres, la Juventus ne parvenait guère à inquiéter le portier adverse et rentrait aux vestiaires avec un nul plutôt heureux. Mais la domination des joueurs de Bergame allait payer en début de seconde période. Bien servi par Barrow, Gosens concluait de la tête à l'issue d'une belle action collective (56e).

Menée, la Juve tentait alors de réagir et Sarri lançait Douglas Costa puis Emre Can. Dybala réalisait un numéro mais ne parvenait pas à conclure (67e) et c'est finalement Gonzalo Higuain qui finissait par trouver la faille d'une frappe déviée à l'entrée de la surface (75e).

Et alors que M. Rocchi faisait appel à la vidéo mais n'accordait pas de deuxième penalty à l'Atalanta, c'est la Juve qui prenait finalement un avantage définitif. Higuain, encore lui, était à la conclusion après un centre de Juan Cuadrado, qui semblait pourtant toucher le ballon de la main au départ de l'action (82e).

Une fin de rencontre complètement folle conclue par un dernier but signé Paulo Dybala, bien lancé en profondeur par un Gonzalo Higuain décisif à trois reprises (90e+2). Avec ce succès, les coéquipiers de Miralem Pjanic prennent provisoirement quatre points d'avance sur l'Inter, qui se déplace au un peu plus tard ce samedi (20h45).