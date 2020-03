Michel Platini débouté par la CEDH

L'ancien président de l'UEFA avait déposé un recours en 2017 contre la Suisse devant la Cour européenne des droits de l'Homme.

"Au regard de la gravité des infractions commises, de la position élevée que M. Platini occupait au sein des instances de football et de la nécessité de rétablir la réputation de ce sport comme celle de la FIFA, la sanction infligée ne paraît ni excessive, ni arbitraire."

C'est ainsi que la Cour européenne des droits de l'Homme a donné tort à Michel Platini, lequel avait déposé un recours contre la en 2017. "Les juridictions internes ont pris en compte tous les intérêts en jeu pour confirmer la mesure prise par la FIFA, réduite par ailleurs par le Tribunal arbitral du sport."

Dans un recours déposé en 2017, il reprochait à la Suisse la violation d'articles concernant le droit à un procès équitable, le principe de non-réactivité et la protection de la liberté d'exercer une activité professionnelle après sa suspension pour le paiement de 2 millions de francs suisses de la part de Sepp Blatter pour un travail de conseiller.

"Le combat continue"

Joint par L'Equipe, ce jeudi, l'intéressé a affirmé : "Cela n'a aucune importance. Le combat continue".

Michel Platini attend toujours une décision de justice concernant sa plainte contre X déposée en septembre 2018 pour « dénonciation calomnieuse » et « association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de dénonciation calomnieuse ». Une plainte jugée recevable en octobre dernier par le Parquet de Paris, qui avait ouvert une enquête et dénoncé les faits au Département fédéral de la justice et de police de la Confédération helvétique.