La justice française accepte la plainte de Platini

D’après les révélations faites par « Le Monde », le parquet de Paris a jugé recevable la plainte contre X faite par l’ancien président de l’UEFA.

Se sentant trahi et piégé suite à la suspension qui lui a été infligée par le comité d’éthique de la FIFA, Michel Platini avait déposé une plainte contre X en septembre 2018 pour « dénonciation calomnieuse » et « association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de dénonciation calomnieuse ».

Après l’avoir soigneusement étudiée, le parquet de Paris a jugé la plainte comme étant parfaitement recevable. Une enquête a été ouverte et les faits ont été dénoncés aux autorités suisses et plus précisément au Département fédéral de la justice et de police de la Confédération helvétique. C’est ce que révèle ce lundi le quotidien Le Monde.

Platini s’est félicité de cette nouvelle, qui redore un peu son image et donne du crédit à l’hypothèse d’un complot auquel il n’a cessé de crier. « Je suis très heureux de ce soutien de la qui, sur la base du sérieux de ma plainte et de la crédibilité de mon témoignage, a décidé finalement de dénoncer les faits, dont j'ai été victime, auprès de la justice suisse afin qu'elle enquête », a-t-il lâché au quotidien français.

Pour rappel, Platini a été suspendu pour une durée de quatre ans de toute activité dans le football. Une suspension qui a été réduite à deux années après. Il l’a purgée et depuis le 7 octobre dernier il est de nouveau légitime pour briguer n’importe quel poste.