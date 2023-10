Michael Olise vers un changement de nationalité sportive !

Le milieu international espoir, Michael Olise, serait prêt à tourner le dos à la France.

La France risque de perdre un autre de ses grands talents. Michael Olise, qui a joué pour les Bleuets durant le mandat de Sylvain Ripoll, envisagerait de défendre les couleurs d’une autre sélection à l’échelle des A.

Olise préfère l’Algérie à trois autres sélections

Le joueur de Crystal Palace réfléchirait sérieusement à dire oui à l’Algérie. Il a des liens avec ce pays et jouer pour les Fennecs est une possibilité qu’il envisage sérieusement d’après ce que rapporte une source locale.

S’il dit oui aux Fennecs, Olise imiterait d’autres binationaux passés par les Bleuets et qui ont récemment opté pour la sélection maghrébine, comme Amine Gouiri, Yasser Larouci, Rayat Ait-Nouri ou encore Houssem Aouar.

Des rumeurs indiquent que Rayan Cherki serait aussi en discussions avec la fédération locale. Récemment, Djamel Belmadi, le sélectionneur, a fait savoir qu’il avait effectué les démarches nécessaires pour essayer d’attirer la pépite lyonnaise et que désormais la balle est dans le camp du joueur.

A noter qu’en plus de l’Algérie et la France, Olise a aussi la possibilité de choisir le Nigeria et l’Angleterre de par ses origines. Les responsables de la FAF ont probablement dû lui soumettre de très bons arguments pour l’amener à ignorer toutes ces solutions et privilégier un parcours international avec les doubles champions d’Afrique.