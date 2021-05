MHSC-PSG - Retour de Mbappé, Neymar et Di Maria remplaçants

Le PSG affronte le MHSC ce mercredi en demi-finale de la Coupe de France. Mbappé fait son retour, tandis que Neymar et Di Maria sont remplaçants.

Éliminé par Manchester City en Ligue des Champions et devancé de quatre points par le LOSC en Ligue 1 à deux journées de la fin, le Paris Saint-Germain risque la saison blanche. Déjà important, le rendez-vous de ce mercredi soir face à Montpellier, en demi-finale de Coupe de France, est donc devenu crucial pour les Franciliens.



Et pour cause, la Coupe de France représente désormais la chance la plus sûre de remporter un trophée cette saison. Mais à la Mosson, le Paris Saint-Germain va devoir batailler pour venir à bout des hommes de Michel Der Zakarian. Une équipe toujours compliquée à maneouvrer. Mauricio Pochettino a aligné une équipe new-look.

Retour de Mbappé, Neymar et Di Maria remplaçants

Trois jours après le match nul concédé face au Stade Rennais (1-1), l'entraîneur du PSG a misé sur le retour de son prodige. Kylian Mbappé, blessé ces derniers jours, fait son grand retour, mais ne sera pas associé à Neymar, remplaçant. Le natif de Bondy sera accompagné par l'Argentin Mauro Icardi et de l'Espagnol Pablo Sarrabia.

Au milieu de terrain, l'absence de Marco Verratti est à déplorer. Le PSG évoluera donc avec ces trois hommes : Idrissa Gueye, Rafinha et Leandro Paredes. En défense cette fois, Presnel Kimpembe, suspendu, laisse place à Abdou Diallo aux côtés de Marquinhos en défense centrale, tandis que les couloirs seront animés par Alessandro Florenzi et Mitchel Bakker. Dans les cages, le très performant Keylor Navas aura la lourde tâche de s'opposer à Andy Delort et Gaëtan Laborde, très performants cette saison.