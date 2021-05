MHSC-PSG (2-2, 5-6 TAB) - Mbappé, Kean, Pochettino et toutes les réactions

Le PSG s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France face au MHSC. Une qualification dans la douleur, qui suffisait au bonheur des Parisiens.

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France ce mercredi soir, grâce à sa victoire aux tirs au but face à Montpellier (2-2, 4-5 TAB) . Le PSG s'en est d'abord remis à Kylian Mbappé, auteur d'un doublé pour son retour de blessure, avant de profiter d'un pénalty totalement manqué par Junior Sambia. En fin de rencontre, les Franciliens avaient à coeur de savourer ce bon résultat, bien qu'obtenu dans la douleur, et étaient déjà tournés vers la finale, le 19 mai prochain.

Moise Kean (attaquant du PSG sur Eurosport) : "On a joué un très beau match. On a pressé, fait un bon pressing. L’équipe était confiante. On est arrivé aux tirs aux buts et avons tous marqué. C’était bien ! (...) Être à côté de grands joueurs comme Ney (Neymar) ou Kylian (Mbappé) te permet d’apprendre tous les jours. Moi, je continue à apprendre parce que je suis le plus jeune. J’apprends et j’essaie d’avoir le plus de confiance possible".



Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Eurosport) : "Je pense que dans le contenu, on a fait une meilleure sortie que dans les précédentes. Ça n'a pas payé sur le match parce qu'on n'a pas gagné (après 90 minutes, ndlr), mais je pense qu'on doit se servir de ce type de rencontre sur le contenu et améliorer les détails qui font mal. (...) On doit être plus tueurs, on a beaucoup de situations où l’on doit marquer, on ne doit pas laisser d'espoir à l'adversaire même s'ils mettent un super but sur le premier. On doit tuer le match avant mais dans le contenu, je pense que c'était intéressant. On va devoir s'appuyer là-dessus et continuer à travailler parce qu'il reste encore des matchs".



Mauricio Pochettino (entraîneur du PSG en conférence de presse : "Neymar n'était pas en condition de débuter, il avait de la fièvre et était enrhumé. Si le match avait été fini d'avance il n'aurait pas joué. C'est dommage qu'il prenne un jaune (...) Avec Kylian Mbappé et tous les joueurs, nous avons créé des liens en quatre mois. Il y a un respect, c'est très important. (...) On sait qu'on doit finir au mieux notre saison, mais il m'a rendu très heureux. Le talent est là".



Andy Delort (attaquant du MHSC sur Eurosport) : "On a pensé que le match tournait en notre faveur, je pensais vraiment qu'on allait avoir cette réussite sur les penaltys. C'est dommage mais globalement, ils ont été meilleurs dans le match. C'est frustrant mais ça fait partie du jeu. (...) Félicitations à eux, c'est une grande équipe. Ils ont montré qu'ils sont plus forts que nous. On a failli créer l'exploit, malheureusement ce n'est pas passé, c'est dommage".

"C'est cruel, on a fait un très gros match, on a su répondre avec caractère, on a su revenir au score, on est tous déçus. Junior Sambia, on lui a dit qu'il fallait qu'il lève la tête, tout le monde en a raté (des penalties), il ne faut pas qu'il s'en fasse pour ça, personne dans le groupe ne lui en veut. Neymar, on a travaillé à la vidéo, mais c'est compliqué quand même d'arrêter un de ses penalties".: "Il y a beaucoup de déception, évidemment. On voulait vraiment arriver en finale. Après, les tirs au but, c’est la loterie, c'est tombé sur Junior Sambia, ça pouvait tomber sur n’importe qui. Mais on est revenu deux fois au score contre une super équipe du PSG quand même".