M'gladbach-Dortmund (1-2) - Une dernière répétition réussie

À quelques jours du match de C1 face au PSG, Dortmund s'est imposé sur la pelouse de M'gladbach et reprend la place de dauphin en Bundesliga.

Si le n'a pas eu droit à sa dernière répétition avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions, sa rencontre face à ayant été reportée par mesure de précaution suite à l'épidémie de coronavirus qui sévit en , le , lui, était de corvée ce samedi. Les hommes de Lucien Favre affrontaient le Borussia M'gladbach, troisième de , dans ce qui ressemblait à un test parfait avant un déplacement périlleux au Parc des Princes.

​Le Borussia Dortmund s'empare de la place de dauphin

Face au Borussia M'gladbach, Erling Braut Haaland et ses partenaires ont fait preuve d'application et de sérénité, malgré l'envie débordante des locaux. Bien que privés de Jadon Sancho, préservé et donc remplaçant au coup d'envoi, et de Marco Reus, blessé, les visiteurs n'avaient besoin que de huit petites minutes pour ouvrir le score. Le buteur n'était autre que Thorgan Hazard, ancien joueur de M'gladbach, lequel embarquait trois adversaires avant de frapper en pivot. Magnifique !

Le score restait inchangé au terme d'un premier acte ouvert, qui voyait les hommes de Marco Rose se procurer des situations, sans être récompensés de leurs efforts conséquentes. Finalement, il fallait donc attendre le retour des vestiaires pour voir les locaux faire la différence. Dès la 50e, Lars Stindl permettait aux partenaires du Français Alassane Pléa de revenir à hauteur de ceux de Dan-Axel Zagadou. Tout était à refaire pour Dortmund, et c'était plutôt logique...



Vexé par cette égalisation, Dortmund réagissait et multipliait les transmissions aux abords de la surface de réparation adverse. Patients, les visiteurs mettaient une pression importante sur l'arrière-garde du Borussia M'gladbach. Celle-ci allait s'avérer payante à la 71e, quand Achraf Hakimi s'offrait son troisième but de la saison. À quelques jours d'un affrontement décisif face au PSG, Dortmund fait le plein de confiance et récupère la deuxième place de . Coup double.