Metz-Monaco : N'Doram absent, Falcao et Golovine de retour ?

Kevin N’Doram, la recrue messine, ne pourra pas participer samedi prochain au match de son équipe contre l’AS Monaco.

À l’occasion de la deuxième journée de , le reçoit l’AS dans son fief de Saint-Symphorien. Une rencontre que l’équipe lorraine ne disputera pas au complet. Alors qu'il était de la partie face à dimanche (1-1), le milieu de terrain Kevin N’Doramn faussera cette fois compagnie à ses coéquipiers.

Un forfait qui était programmé cependant. Et pour cause ; le joueur débarque de Monaco, et lors de l’accord passé entre les deux clubs, il a été convenu N'Doram ne joue pas contre le club qui l’a prêté. Ça sera aussi le cas lors du match retour à Louis II. Une information que confirme aussi L’Est Republicain.

Metz sera donc diminué durant cette partie. En revanche, l’ASM, de son côté, pourrait compter sur de nouveaux renforts. L’équipe de la Principauté pourrait enregistrer la venue dans les prochaines heures de l’international tricolore, Wissam Ben Yedder, en provenance du .

D’autre part, Radamel Falcao et Aleksandr Golovin devraient également retrouver les terrains. Le duo avait beaucoup manqué lors de la reprise du championnat face à l’Olympique Lyonnnais (0-3), car suspendu.