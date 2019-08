Mercato - AS Monaco, Ben Yedder en approche ?

Désespérément à la recherche d'un attaquant, l'AS Monaco serait tombé d'accord avec l'international français dans le cadre d'un transfert cet été.

Ce n'est un secret pour personne, l'AS cherche activement à se renforcer en cette fin de mercato estival et notamment sur le front de l'attaque. Sans Radamel Falcao suspendu, Monaco a été contraint d'aligner un jeune attaquant de 18 ans, Lyle Foster, face à en ouverture de la . Les Rouge et Blanc ont trop peu de solutions dans ce secteur de jeu et vont devoir mettre les bouchées doubles, d'autant qu'ils pourraient perdre Radamel Falcao.

Plusieurs noms ont été évoqué pour occuper le poste de numéro 9 sur le Rocher, dont ceux d'Edin Dzeko ou de Michy Batshuayi, mais selon les informations de L'Equipe c'est bel et bien Wissam Ben Yedder qui tient la corde. Mieux encore, le quotidien français avance que le club de la principauté aurait trouvé un accord avec l'international français et n'aurait donc plus qu'à payer la clause libératoire s'élevant à 40 millions d'euros au .

Ben Yedder associé à Falcao ?

L'accord devrait toutefois inclure Rony Lopes qui ferait le chemin inverse et rejoindrai donc Séville. Une perte considérable pour l'AS Monaco mais prévisible puisque le Portugais semblait vouloir partir cet été. En revanche, l'AS Monaco ferait une très bonne pioche avec Wissam Ben Yedder. Depuis le début de sa carrière, l'international français a inscrit 141 buts et délivré 44 passes décisives avec et le FC Séville et il reste surtout sur une saison très accomplie.

Wissam Ben Yedder était la priorité de l'AS Monaco et de son nouveau vice-président, Oleg Petrov, depuis le début de l'été. Mais les Rouge et Blanc étaient pessimistes et c'était plus un rêve qu'autre chose notamment en raison de la concurrence d'autres clubs dont l' . Malgré l'absence de compétition européenne, Wissam Ben Yedder aurait été convaincu par le projet de l'AS Monaco, lui qui aurait tout de même demandé son avis à Didier Deschamps à un an de l'Euro.

Qui plus est, même Leonardo Jardim aurait eu un rôle dans ce transfert et aurait appelé l'attaquant français pour essayer de le convaincre. Si l'arrivée de Wissam Ben Yedder est bel et bien confirmée dans les prochains jours, reste à savoir désormais ce que réservera l'avenir de Radamel Falcao et si les deux joueurs évolueront ensemble. L'AS Monaco souhaiterait garder le Colombien selon L'Equipe et permettre à Leonardo Jardim de former un duo redoutable en attaque composé de Falcao et du Français.