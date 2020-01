Metz enrôle Dylan Bronn (Officiel)

Le FC Metz s’est attaché les services du défenseur international tunisien, Dylan Bronn.

Le tient son deuxième renfort du mercato hivernal. Quelques jours après avoir enrôlé le milieu de terrain Vincent Pajot, le club lorrain a mis la main sur l’arrière central de La Gantoise, Dylan Bronn. Âgé de 24 ans, ce dernier s’est engagé pour une durée de quatre ans et demi avec les Grenats.

Bronn, qui est international tunisien depuis 2017, n’est pas un inconnu en . Entre 2016 et 2017, il a défendu les couleurs du Chamois Niortais. Son expérience sera d’un grand apport à l’équipe de Vincent Hognon (17e de la ), surtout qu’il connait le haut niveau international vu qu’il a déjà participé à une phase finale de Coupe du Monde et aussi à une édition de la CAN.

🔁 Le #FCMetz tient son deuxième renfort du mercato hivernal ! Le défenseur central et international tunisien Dylan Bronn arrive en provenance de @KAAGent et s'est engagé pour cinq saisons👇 — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 3, 2020

Bronn faisait partie des tous meilleurs à son poste dans le championnat belge. En 2017/18, il composait avec Samuel Gigot la charnière la plus solide de la Jupiler League (8 buts encaissés seulement en 10 matches de playoffs). Un rendement qui lui avait d’ailleurs permis d’assurer sa place chez les Aigles de Carthage pour le Mondial russe.