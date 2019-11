Metz, Cabit et N’Doram victimes d’un accident de la route

Le FC Metz vient de faire savoir que deux de ses joueurs, en l’occurrence Manuel Cabit et Kevin N’Doram, ont été victimes d’un accident de la route.

Décidément, rien ne va au en cette première partie de saison 2019/2020. En difficulté en championnat, le club grenat est aussi confronté à des mauvaises nouvelles en dehors des terrains. Comme celle apprise ce matin, avec l’accident de la route qui a touché deux de ses joueurs, Manuel Cabit et Kevin N’Doram.

Le joueur arrivé de l'été dernier en est ressorti indemne. En revanche, le jeune latéral souffre de sérieuses séquelles dont une « insensibilité des membres inférieurs », si l’on en croit une révélation faites par L’Equipe. Le pronostic vital de l’ancien ajaccien n’est pas engagé, mais l’état parait quand même inquiétant. « Sa famille et ses proches sont auprès de lui (Cabit) », a précisé le FC Metz. « Ses coéquipiers, ses coaches et l'ensemble du FC Metz lui apportent leur plus intense soutien dans ces moments difficiles et lui souhaitent une guérison rapide. »

Pour ce qui est des circonstances de cet accident, le club lorrain s’est contenté d’indiquer qu’il a eu lieu : « Le dimanche 3 novembre en début d'après-midi, Kévin N'Doram et Manuel Cabit ont été victimes d'un accident de voiture sur l'autoroute A4 ». Ce drame n'est pas sans rappeler celui qu'avait vécu Kevin Anin en 2013. Espérons que Cabit échappe au sort qu'a connu l'ancien Niçois, qui se trouve malheureusement paralysé depuis.

Des informations émanant des médias suggèrent que c’est N’Doram qui était au volant et qu’il roulait à une très grande vitesse (180 km/h). En plus des deux joueurs, deux autres personnes étaient à bord du véhicule. L’une s’en est sortie, et la deuxième se trouve, à l’instar de Cabit, dans un état préoccupant.