Barça - Quand Lionel Messi tente de défendre Ousmane Dembélé : "Il ne sait pas parler"

Expulsé face à Séville (4-0), l'international français a été défendu par une drôle de la manière de la part de son capitaine, Lionel Messi.

Une séquence assez intriguante a été diffusée à la télévision espagnole lundi soir. Dans le programme "The Day After", de "Vamos", on voit comment Lionel Messi a tenté d'excuser Ousmane Dembélé auprès de l'arbitre de la rencontre Barcelone et le .

Expulsé par Mateu Lahoz, l'international français aurait eu des mots malencontreux envers l'arbitre. Son capitaine, Lionel Messi a voulu le défendre en estimant que son coéquipier ne prenait pas l'espagnol. "Il ne sait pas parler, il ne sait pas parler."

Here's the clip of Messi telling Mateu Lahoz that Dembele "can't speak" Spanish 💀 pic.twitter.com/1lfayANE4D — seyi (@xOluwaseyi) October 7, 2019

Valverde : "Parfois, j'ai du mal à parler à Dembélé en espagnol"

De son côté, Ernesto Valverde a indiqué qu'il ne savait rien du contenu des propos de son joueur. "Je n'ai pas parlé à Ousmane Dembélé, je ne sais pas ce qu'il aurait pu dire à l'arbitre. Parfois, j'ai du mal à parler à Dembélé en espagnol, alors j'ai hâte de savoir ce qu'il a dit. Je ne vais pas m'exprimer sur le sujet, je ne sais pas. Je trouve cela étrange. Je ne veux douter de personne."