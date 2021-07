Excellent en Copa America avec l'Argentine, Leo Messi vise un record de Pelé.

Lionel Messi a été extraordinaire jusqu'à présent en Copa America, avec quatre buts, quatre passes décisives et quatre performances d'homme du match en cinq matchs.

Le capitaine argentin a atteint 76 buts en 149 matchs en équipe nationale et il est à un but du record de Pelé du plus grand nombre de buts jamais marqués pour une nation de la CONMEBOL, avec 77 buts en 92 apparitions.

L'Albiceleste affrontera la Colombie en demi-finale de la Copa America, qui se déroulera à l'Estadio Nacional de Brasilia et Messi tentera d'égaler ou de dépasser le score de Pelé et d'atteindre la finale.

Après avoir battu le Pérou en demi-finale, le Brésil s'est déjà assuré une place dans le dernier match du tournoi où Messi pourrait affronter son ancien coéquipier, Neymar, qui a inscrit 68 buts avec la Selecao.

La Colombie a manqué de régularité jusqu'à présent dans le tournoi et a atteint les demi-finales principalement grâce à son gardien David Ospina, qui a sauvé deux pénalités lors des tirs au but contre l'Uruguay en quarts de finale.

Pendant ce temps, les médias argentins ont salué le leadership de Messi et s'affichent jusqu'à présent dans cette édition de la Copa America.

"Je ne l'ai jamais vu comme ça avec la sélection argentine, étant si dominant dans le jeu et dans l'esprit", a noté le journaliste Carlos Salgado.

"[Il vient] avec un air de [Diego] Maradona. Mature, leader et capitaine." Et si c'était l'année du titre pour Messi ?