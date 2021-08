Messi viré du Barça, Neymar "aime"

Neymar a "liké" les déboires de Leo Messi, dont le FC Barcelone s'est séparé ce jeudi soir.

Lionel Messi a toute liberté pour choisir son prochain club. L'Argentin est un joueur libre depuis plusieurs semaines maintenant, mais la rupture de ses pourparlers avec Barcelone, signifie qu'il portera le maillot d'un autre club la saison prochaine de sa carrière.

Ses options seront toutefois limitées, car les clubs ne peuvent pas se permettre de répondre à ses exigences salariales avec beaucoup de facilité. Mais, à partir du moment où le Barça a annoncé qu'il quitterait le club ce jeudi, tous les regards se sont tournés vers le Paris Saint-Germain et Manchester City.

Un transfert choc vers la Major League Soccer est toujours possible, mais on pense que Messi veut continuer à jouer au plus haut niveau pendant encore un certain temps.

Dans l'état actuel des choses, Man City est le favori pour le signer, mais les Citizens viennent de dépenser beaucoup pour Jack Grealish et s'étaient également intéressés à Harry Kane de Tottenham, tout en sachant qu'un mouvement pour Messi n'est pas financièrement facile à réaliser, malgré son statut.

En attendant, Neymar, ancien coéquipier de Messi au Barça, qui évolue désormais au PSG, a "liké" un montage de TNT Sport BR, affichant les deux joueurs sous le maillot du PSG. Au travail, Nasser !