Messi trompe sa femme ? La femme de Fabregas brise le silence !

Daniella Semaan, l'épouse de Cesc Fabregas, a dénoncé les informations selon lesquelles Messi aurait eu une liaison avec une journaliste.

Selon le média brésilien Direto Do Miolo, la star de l'Inter Miami connaîtrait une crise dans sa vie de couple et serait sur le point de se séparer de sa femme Antonella Roccuzzo après avoir eu une liaison avec la journaliste argentine Sofia Martinez.

Daniella Semaan, la femme de Cesc Fabregas, qui est très proche de la famille Messi, a démenti ces rumeurs et critiqué les médias.

L'article continue ci-dessous

Répondant à un post Instagram, Semaan a écrit : "Quelle est cette publication qui n'a aucun sens... et qui n'a rien de correct."

Messi et Roccuzzo se connaissent depuis l'enfance et sont en couple depuis 15 ans. Le couple s'est marié en 2017 et a trois fils, Thiago, Mateo et Ciro.

Le Daily Mail affirme qu'il y a également eu des rapports en Argentine qui prétendent que la star de 36 ans serait amoureuse d'une femme et qu'il ne s'agit pas de sa femme Antonella.

La journaliste Sofia Martinez a fait parler d'elle pendant la Coupe du monde pour son célèbre discours passionné adressé au capitaine argentin après qu'il a mené son équipe en finale en battant la Croatie en demi-finale. Elle a remercié la légende du FC Barcelone au nom de tous les Argentins.