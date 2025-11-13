Messi "trompé et trahi" par le Barça

La superstar argentine a été contrainte de quitter la Catalogne en 2021 pour rejoindre le Paris Saint-Germain, mais un accord avait été conclu deux ans plus tard pour lui permettre de revenir sur sa décision.

Messi a recontacté le FC Barcelone après avoir remporté la Coupe du Monde 2022.

Ayant vu Messi – ainsi que sa femme Antonela et leurs trois enfants – traverser une période difficile en France, l'icône sud-américaine peinant à s'adapter à un nouveau départ, le Barça a envisagé la possibilité de faire revenir l'un des joueurs préférés des supporters.

Parti libre de tout contrat, il est redevenu agent libre à l'expiration de son contrat au Parc des Princes à l'été 2023. Messi était alors devenu champion du monde et en passe de remporter un huitième Ballon d'Or, un record.

Peu après avoir remporté le titre mondial au Qatar, Messi aurait contacté son ami proche et ancien coéquipier Xavi, alors entraîneur du FC Barcelone. Ce contact a eu lieu le 6 janvier 2023. Le lendemain, le club catalan se serait mis au travail.

Messi ayant exprimé le désir de retourner dans son fief, les Blaugrana étaient confiants quant à la conclusion d'un accord. Les deux parties se disaient enthousiastes à l'idée de ces retrouvailles. En six mois, le Barça a obtenu l'accord pour le retour de Messi, le joueur de légende étant prêt à accepter une baisse de salaire significative.

Selon Mundo Deportivo, le lendemain du sacre du FC Barcelone en Liga à la fin de la saison 2022-2023, la famille Messi a reçu un appel des plus hautes instances du Camp Nou. On leur a annoncé qu'un transfert était impossible. Cela a provoqué une « dévastation totale » dans l'entourage de Messi, le GOAT argentin se sentant « trompé et trahi » pour la deuxième fois, après avoir cru qu'une prolongation de contrat pouvait être conclue au Barça avant son départ en larmes pour le PSG.