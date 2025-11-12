Messi se lâche enfin sur le Barça

Le joueur de 38 ans a également indiqué qu'il continue de suivre le club en tant que supporter.

Lundi matin, Messi a fait la une des journaux en Catalogne après son retour surprise au Camp Nou, à la faveur de la nuit et à l'insu du club. L'interview, accordée à Sport, a eu lieu deux semaines avant son retour à Barcelone, et il y a également évoqué son désir de revenir vivre dans la ville un jour. La ville et le club sont tous deux empreints de nostalgie pour Messi.

Les deux souvenirs préférés de Messi à Barcelone

Au cours de l'interview, Messi a parlé avec émotion de son passage au FC Barcelone et de l'affection que lui portent encore les supporters. Interrogé sur un souvenir en particulier, Messi a pu en retenir deux.

Guardiola et Messi ont atteint des sommets inégalés ensemble. « C’est difficile d’en choisir un seul. Dieu merci, j’ai eu la chance de vivre tant de moments. Je ne sais pas, d’habitude, quand on parle de bonheur, on pense aux titres, aux succès, aux grandes choses qu’on a accomplies. Mais le premier sextuplé avec Guardiola était extraordinaire, et la dernière Ligue des champions avec Luis Enrique l’était aussi. Je ne sais pas, c’est difficile de choisir un seul moment. »

Messi a souligné que si le football a évidemment occupé une place prépondérante durant son passage à Barcelone, la ville représente également une part importante de sa vie en dehors des terrains.

« Faire partie de ce club, y être arrivé enfant, y avoir grandi et y avoir passé toute ma vie, je suis reconnaissant envers Dieu de m'avoir conduit ici dès mon plus jeune âge. Je suis également reconnaissant d'avoir vu naître mes enfants dans cette ville, et envers le club et la ville en général, car je l'ai quittée enfant, j'y ai grandi et j'y ai passé toute ma vie. Il y a tant de choses, non seulement au club mais aussi dans la ville, que je chéris. »

Messi suit toujours le FC Barcelone en tant que supporter.

À l'Inter Miami, Messi est entouré de ses anciens coéquipiers du Camp Nou, Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba ayant tous rejoint le club après lui. Sans oublier l'entraîneur Javier Mascherano, avec qui Messi a joué en sélection argentine et au FC Barcelone. Les Blaugrana sont un sujet de conversation récurrent, et Messi a confirmé qu'il suit toujours le club en tant que supporter.

« Oui, oui, évidemment, et d'autant plus que nous sommes plusieurs à nous réunir et que nous discutons constamment de tout ce qui se passe au club, des résultats et du jeu. »

Tout ce que fait Messi fait généralement la une des journaux, mais sa visite incognito a relancé les spéculations quant à un éventuel retour, sous une forme ou une autre. La question de savoir si les supporters du FC Barcelone reverront un jour Messi jouer au Camp Nou reste cependant en suspens.