Messi se lâche enfin sur Guardiola !

La star de l'Inter Miami dispute actuellement la finale de la Major League Soccer face aux Vancouver Whitecaps, où son équipe vise son premier titre.

Messi, qui a admis qu'il pourrait revenir vivre à Barcelone après sa carrière, est un sujet sensible pour les Blaugrana, les supporters n'ayant jamais eu l'occasion de faire leurs adieux à leur plus grand joueur de tous les temps. Sa relation avec celui qui est sans doute leur meilleur entraîneur historique, Pep Guardiola, s'est également mal terminée, ce dernier ayant quitté le club suite à un désaccord avec la direction.

Dans une interview accordée à ESPN, Messi a expliqué pourquoi il estime que Guardiola est le meilleur entraîneur actuel.

« Pour moi, Guardiola est unique. Il y a d'excellents entraîneurs, mais il a quelque chose de différent. Pour moi, il est le meilleur de tous. Sa vision du jeu, sa préparation des matchs, sa communication… pour moi, il est le meilleur. »

Guardiola et Messi ont atteint ensemble des sommets inégalés.

« Nous avons eu la chance de nous retrouver tous au même endroit à Barcelone – lui et nous tous. Il avait les éléments nécessaires pour réaliser ses ambitions. Ensuite, il est allé ailleurs et a continué à gagner. Ce n'est pas seulement une question de victoires ; c'est aussi la manière dont ses équipes jouent. Il l'a fait au Bayern, il l'a fait à City. »

« Même s'il n'a pas remporté la Ligue des champions avec le Bayern, il a transformé le football en Allemagne, où l'on était habitué à un style différent. En Angleterre, il a fait de même… Il ne se contente pas de changer une équipe, il change le jeu de tout un championnat. »

Le joueur de 38 ans a été entraîné par Guardiola de 21 à 25 ans, une période qui fut peut-être la plus réussie de sa carrière de joueur en club. Messi a expliqué comment s'est développée la symbiose entre les deux hommes.

« Dès le début, nous avions une excellente relation. Pep était très proche de moi, nous discutions beaucoup et j'ai énormément appris à ses côtés. J'ai enrichi mon jeu en ajoutant de nouvelles facettes à ce que je savais déjà. » J'ai beaucoup appris avec lui : comment me déplacer, comment lire le jeu.

« C'est même lui qui m'a fait jouer faux neuf ; dans les équipes de jeunes du Barça, je jouais derrière l'attaquant. C'était vraiment mon poste. Même à mes débuts avec Rijkaard, puis avec Pep, on m'a aligné comme ailier, mais je n'y avais jamais vraiment joué. J'ai continué à enrichir mon jeu et à progresser footballistiquement. »