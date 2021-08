Messi revient sur son départ du Barça : "On a pleuré, on était triste"

Au lendemain de son arrivée au PSG, Lionel Messi est revenu sur son départ du Barça et de la peine engendrée.

Toutes les belles histoires ont une fin et pourtant celle entre Lionel Messi et le FC Barcelone était faite pour durer éternellement. Un an après ses envies d’ailleurs et finalement son désir de ne pas aller en justice contre son club de toujours, Messi avait fait le choix de ne plus quitter la Catalogne malgré l’échec en Ligue des Champions et en Liga.

Il était même prêt à faire des concessions financières pour aider le Barça, plongé dans une crise financière, et ainsi permettre à Joan Laporta de tenir sa promesse faite pour les élections présidentielles : tout faire pour garder le sextuple Ballon d’Or à la maison.

Malheureusement, et alors que tout semblait boucler entre le club et le joueur, un coup de tonnerre s’est abattu à Barcelone. Les caisses du Barça étant dans un pire état qu’annoncé initialement, une prolongation de Messi était devenue impossible.

Un coup de massue pour les fans blaugrana mais aussi pour le clan de l’Argentin. Au lendemain de sa signature avec le PSG, Messi est revenu sur cet épisode et sur les heures qui ont suivi l’annonce de la fin de son histoire avec son club formateur.

"Mon père est venu à la maison. Il s'était réuni avec Laporta le matin. Il m'annonce la nouvelle, et là coup de blues. Ensuite j'ai dû me préparer pour l'annoncer à Antonella, et ensuite à nos enfants. On a pleuré, on était triste, et on a dû trouver une tactique pour le dire aux enfants du mieux possible. En décembre, on leur avait dit qu'on restait, qu'on allait continuer, et on savait que ça allait être dur pour eux, surtout pour Thiago", a ainsi expliqué La Pulga à la BBC.

L'article continue ci-dessous

"On pense trop parfois, et les enfants l'acceptent d'une façon qu'on n'aurait pas pensé. Thiago intériorise tout, il montre qu'il est heureux et prêt pour le changement. Mais je sais qu'il est comme moi, qu'il souffre intérieurement sans le montrer, mais ce n'est pas grave. Il s'adaptera comme tout le monde s'adapte. C'est une nouvelle expérience et il grandira", a ajouté l'Argentin.

"Quand mon père a parlé avec Leonardo la première fois, Neymar était déjà au courant. On a parlé, comme avec Di Maria et Paredes, de la possibilité que je vienne", a conclu la nouvelle idole du Parc des Princes.

Quand les sourires sont de rigueur à Paris, ce sont des larmes qui coulent au Camp Nou.