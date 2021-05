Messi revient sur la finale de Coupe du Roi : "Plus il y a de titres, mieux c'est"

Leo Messi est revenu sur son dernier titre majeur remporté cette saison avec le Barça, sans oublier de se remémorer ses débuts à Barcelone.

Leo Messi a accordé une interview à "Olé", le média argentin qui fête ses 25 ans, et bien qu'il n'ait donné aucun indice sur son avenir, il s'est montré ému lorsqu'il a évoqué ses débuts, son arrivée à Barcelone et ce que gagner des titres signifie pour lui.

Lorsqu'on lui a demandé ce que signifiait la victoire en Coupe du Roi cette saison contre l'Athletic, il a expliqué que "la vérité est que la dernière Copa del Rey était spéciale en raison du moment dans lequel nous étions. Nous sortons de quelques années sans avoir eu de bons moments en raison de résultats différents. Il y a un vestiaire très jeune, avec beaucoup de nouvelles personnes. Cette Copa del Rey a été un tournant pour le vestiaire, très important."

Le "10" a ajouté que "chaque fois que je suis en compétition, je le fais toujours pour gagner et essayer d'atteindre tous les objectifs, pour gagner des titres" et a souligné que "au-delà de cela, j'aime gagner et remporter des titres. Plus il y en a, mieux c'est."

En ce qui concerne l'image qui a fait le tour du monde et dans laquelle Messi a été approché par ses propres coéquipiers pour être photographié avec la Copa del Rey, Leo a déclaré que "c'est beau, de voir tant d'enfants qui viennent d'en bas, qui ressentent la même chose, je sais ce que ça fait de venir d'en bas parce que j'ai ressenti la même chose. Ou pour prendre la photo avec les vétérans, ce qui est un titre de plus à notre conquête. C'était un moment magnifique dans tous les sens du terme."

Au cours de l'entretien, il a évoqué son arrivée à Barcelone. "La vérité est que cette décision a été difficile à prendre, mais en même temps, elle a été rapide. Je n'ai même pas hésité, mais sans réfléchir. Je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait de quitter mon pays, mon peuple, mes amis et de commencer une nouvelle vie ailleurs, si loin. Au début, c'était difficile parce que lorsque je suis arrivé, je ne pouvais pas jouer à cause d'un problème de papiers. Puis j'ai commencé et je me suis blessé. J'ai été presque un an sans faire de compétition. Je me suis juste entraîné, ce qui n'était pas la même chose...".

La Pulga' a ajouté que "à partir de là, j'ai progressé très rapidement, je grimpais et jouais avec des gars plus grands. Et à chaque fois, je voyais que j'étais plus proche, que c'était possible. Cela m'a donné encore plus envie d'être à Barcelone, d'essayer, de continuer à me battre. J'ai eu la grande chance que, dans la difficulté, tout a été très rapide", a ajouté le "10" du Barça, qui est également revenu sur les difficultés.