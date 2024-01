Messi remporte The Best, la réaction de Ronaldo

Cristiano Ronaldo a partagé un message de motivation sur les médias sociaux quelques instants après que Lionel Messi a remporté The Best.

Après avoir remporté le Ballon d'Or pour la huitième fois de sa carrière en octobre dernier, le capitaine de l'Argentine, vainqueur de la Coupe du monde, a remporté lundi le prix FIFA The Best Men's Player of the Year pour la troisième fois, un record. Après l'annonce, son rival de longue date, qui n'a pas participé au vote final, a publié un message sur les médias sociaux.

Ronaldo a publié un post sur Instagram où il a partagé sa propre image avec une légende motivante qui dit : "Back for more ! 💪🏽"

En 2023, le Portugais a connu une période faste en inscrivant un nombre record de 54 buts au cours de l'année civile, alors qu'il jouait pour le club saoudien d'Al-Nassr, en Pro League. Le joueur de 38 ans a devancé Harry Kane, Kylian Mbappé et Erling Haaland pour devenir le meilleur buteur masculin de l'année.

Les deux icônes du football mondial se rencontreront bientôt dans le cadre d'un match amical, Al-Nassr et l'Inter Miami s'affrontant lors de la Riyadh Cup le 1er février.