Messi prêt à quitter la MLS ! La bombe est lâchée

Inter Miami CF vs New York Red Bulls

Lionel Messi pourrait envisager de quitter l'Inter Miami pour évoluer dans un championnat plus compétitif avant la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord.

Messi et ses coéquipiers ont connu une humiliation en huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs après une défaite 4-0 face au Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions. Le contrat actuel de l'Argentin expire fin 2025 et il aurait suspendu les négociations pour un nouveau contrat.

Selon le journaliste Esteban Edul, le capitaine de l'Albiceleste pourrait ne pas accepter de prolonger son contrat avec l'Inter Miami au-delà de 2025. Son contrat actuel, signé lors de son arrivée au club en 2023, expire fin 2025. Bien que ce contrat comprenne une option de prolongation de 12 mois, celle-ci n'a pas encore été activée.

Edul ajoute que Messi envisage désormais de jouer dans un championnat plus compétitif durant les six derniers mois avant que l'Argentine ne commence à défendre son titre de champion du monde en Amérique du Nord. Les négociations avec les Herons sont suspendues pour le moment.

L'article continue ci-dessous

Des sources proches de l'Inter Miami ont confié au journaliste Fabrizio Romano : « Leo est sous contrat jusqu'à fin 2025. En réalité, les deux parties souhaitent poursuivre leur relation. Les démarches nécessaires sont entreprises avec la bonne volonté nécessaire pour y parvenir. »

Le journaliste Guillem Balague avait précédemment déclaré à BBC Sport que la famille Messi était heureuse aux États-Unis, ce qui laisse présager une prolongation d'un an. Balague a déclaré : « Va-t-il s'engager envers l'Inter Miami ? Après deux ans malheureux à Paris, la famille Messi se porte bien à Miami. Si sa famille est heureuse, Messi l'est aussi. Son épouse Antonella est une figure emblématique de Tiffany aux États-Unis et collabore avec d'autres marques comme Adidas. Ses trois fils évoluent dans les équipes de jeunes et Messi assiste à chacun de leurs matchs. »