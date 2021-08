Messi parti, le Barça a du mal à remplir son stade

Déjà un impact économique au Barça suite au départ de Messi ? Ca en a tout l'air...

Le FC Barcelone entamera cette saison sa nouvelle ère sans Lionel Messi et sans Camp Nou à guichets fermés.

Un désintérêt pour le Camp Nou après le départ de Messi ?

Le Barça entame sa nouvelle saison dimanche, et avec elle une nouvelle ère après le départ de la légende du club Lionel Messi, qui jouera pour le PSG cette saison.

L'une des plus grandes préoccupations des Blaugrana après avoir perdu Messi est la perte de revenus que la superstar argentine apportait.

Et il y a peut-être déjà eu un impact de son départ. En raison des restrictions de capacité liées à la pandémie, Barcelone ne peut avoir que 29 803 supporters à l'intérieur du Camp Nou pour son match d'ouverture de la Liga face à la Real Sociedad dimanche.

Dans ce cadre, 83 000 détenteurs d'abonnements ont été invités à demander des billets, et un tirage au sort devait avoir lieu si la demande dépassait la disponibilité.

Mais étonnamment, et selon une indiscrétion émanant du quotidien sportif madrilène AS, seulement 15 820 billets ont été demandés, laissant un peu plus de 13 000 disponibles à la vente générale.

Bien sûr, c'est encore la saison des vacances en Espagne, et il y a toujours une pandémie, laissant peut-être certains fans plus hésitants à assister à un stade semi-peuplé, mais il y a déjà des inquiétudes sur le fait que le départ de Messi a déjà laissé un vide dans la demande de places pour assister aux rencontres.