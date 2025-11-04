"Messi n'est pas meilleur que moi", Cristiano Ronaldo passe à l'attaque

La star d'Al-Nassr s'est entretenue avec Piers Morgan pour faire le point sur sa vie depuis son arrivée en Arabie saoudite, et l'attaquant portugais a révélé qu'il ne voit pas le génie argentin comme le meilleur joueur de l'histoire du football.

Le plus grand débat du football

Depuis des années, les fans débattent pour savoir si Ronaldo ou Messi mérite le titre de GOAT (meilleur joueur de tous les temps). Tous deux sont désormais en fin de carrière : le premier vise un titre avec Al-Nassr au Moyen-Orient, tandis que le second poursuit la gloire en Major League Soccer sous l'œil attentif de David Beckham à l'Inter Miami. Au fil des années, ils se sont abstenus de toute critique l'un envers l'autre, remportant titres de champion d'Espagne, Ballons d'Or et d'innombrables autres trophées. Mais Ronaldo a maintenant tranché la question.

Invité de l'émission « Piers Morgan Unsensored », Ronaldo a été interrogé par le présentateur sur la question de savoir si Messi était le GOAT (meilleur joueur de tous les temps). Sa réponse fut simple : « Messi meilleur que moi ? Je ne partage pas cet avis. Je ne veux pas faire preuve de modestie. »

La modestie est un mot rarement associé à Ronaldo, connu pour son sens du spectacle. Alors qu'il continue d'enchaîner les buts à Al-Nassr, la légende du Real Madrid et de Manchester United estime avoir prouvé qu'il mérite d'être reconnu comme le meilleur. Les fans devront patienter pour connaître la réponse complète à cette question, la première partie de son interview avec Morgan étant prévue pour le mardi 4 novembre.

Rooney snobe son ancien coéquipier

Dans le cadre de cette interview, Ronaldo a également été interrogé sur les propos de son ancien coéquipier de Manchester United, Wayne Rooney. Il y a plus de dix ans, l'icône anglaise avait clairement indiqué avoir une préférence entre l'ancien numéro 7 des Red Devils et Messi. Il a déclaré : « Ce sont deux joueurs différents. Mais je trouve Messi incroyable. Je pense que c'est le meilleur de tous les temps, donc je dirais Messi. Ronaldo a été un peu malchanceux car, à une autre époque, il aurait remporté tous les prix que Messi a gagnés. Mais ce sont deux des meilleurs joueurs de tous les temps. »

C'était un moment surprenant étant donné que Rooney a joué avec Ronaldo, mais le joueur de 40 ans n'a pas semblé perturbé par ces propos. Il a simplement répondu : « Cela ne me pose aucun problème. » Depuis, Rooney a précisé que le fait d'avoir choisi Messi ne signifiait pas qu'il avait une mauvaise opinion de Ronaldo. Lors de son passage dans le podcast Rio Ferdinand Presents, il a tenu à préciser : « Les gens pensent que je le déteste ! Je l'adore ! Je le trouve absolument génial ; ce qu'il fait est incroyable. Je ne crois pas que les gens réalisent à quel point nous étions proches. Le simple fait que j'aie dit que Messi était meilleur que Ronaldo ne laisse pas penser que je n'aime pas Cristiano. Ce qu'il fait… Franchement, ces dernières années, je me suis dit : "Tu sais quoi ?", quand on y repensera, c'est probablement lui, Cristiano, qui sera le plus marquant, parce qu'il ne s'arrête jamais.

Je crois que ces trois dernières saisons, il a été le meilleur buteur en Arabie Saoudite, et j'en passe. J'adore Messi, j'adore le regarder jouer, et c'est la seule raison pour laquelle je l'apprécie. Je pense qu'il avait un petit quelque chose en plus dans son jeu, dans sa façon de dribbler. Ronaldo, c'est un tueur. Les gens pensent que parce que j'ai dit que Messi était meilleur que Ronaldo, je ne l'aime pas ou que je le dénigre. » Je préfère le style de jeu de Messi, c'est tout. Vous préférez peut-être Cristiano, cette personne préfère peut-être Messi ou Ronaldo, mais je ne pense pas qu'on puisse contester le talent de l'un ou de l'autre. J'aime juste le petit plus de Messi, et c'est tout.

« Cristiano est un génie absolu dans ce qu'il fait ; il vient d'avoir 40 ans, et ce qu'il fait est incroyable. »