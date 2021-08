"Messi me voulait au FC Barcelone", révèle un international argentin

L'international argentin a rejoint l'Angleterre cet été, mais seulement après que son compatriote ait évoqué un transfert au Camp Nou.

Cristian Romero, la nouvelle recrue de Tottenham, affirme que Lionel Messi voulait mettre en place un accord qui l'aurait permis de signer au FC Barcelone avant que le mercato estival ne rabatte totalement les cartes. On s'attendait à ce que le sextuple Ballon d'Or signe un nouveau contrat au Camp Nou, ce qui lui aurait permis de rester en Liga aux côtés d'un certain nombre de nouveaux joueurs tels que Sergio Aguero, Memphis Depay et Eric Garcia.

Lionel Messi est cependant parti en tant qu'agent libre et a signé avec le Paris Saint-Germain, tandis que Cristian Romero - qui a goûté à la gloire avec l'Argentine lors de la Copa America aux côtés de son illustre coéquipier - est maintenant dans le nord de Londres après un transfert de 50 millions d'euros en provenance de l'Atalanta Bergame.

Cristian Romero affirme qu'il aurait pu prendre une autre direction si Lionel Messi avait eu gain de cause, déclarant à Radio AM 550 : "Le fait que Messi me veuille dans son équipe, et qu'il veuille que je vienne à Barcelone est incroyable. L'équipe que le PSG a construite est folle. Je suis un peu triste de la façon dont Leo a quitté Barcelone, je pensais qu'il y serait resté pour toujours".

L'article continue ci-dessous

"Je lui souhaite le meilleur, c'est une grande personne et j'espère qu'il pourra tout gagner aux côtés des autres Argentins là-bas", a ajouté la recrue de Tottenham. Cristian Romero a fait des progrès impressionnants ces dernières années après avoir été contraint de quitter la Juventus afin d'obtenir davantage de temps de jeu régulièrement et continuer sa progression qui était freiné chez les Bianconeri par la concurrence.

Il a fait ses débuts en équipe d'Argentine en juin dernier et est aujourd'hui vainqueur de la Copa America, tandis que Lionel Messi et ses coéquipiers l'ont accueilli dans un groupe composé de nombreuses stars : "Je suis reconnaissant envers Messi et pour tout ce que j'ai partagé avec lui et le reste de l'équipe nationale. Dès le premier jour, le groupe m'a donné l'impression d'être là depuis des années. C'est exactement le genre de groupe qu'il y a là-bas".

Cristian Romero devra donc se contenter de jouer avec Lionel Messi en sélection nationale, qu'il risque fortement de retrouver au mois de septembre pour disputer des matches de qualification pour la Coupe du monde 2022, et ne pourra pas évoluer avec son compatriote en club. L'Argentin a fait sa première apparition avec les Spurs lors de la victoire contre Manchester City mais n'a pas participé au succès face à Wolverhampton ce dimanche.