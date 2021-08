Messi au Barça : "Un incinérateur à billets"

Leo Messi s'est exposé à quelques critiques sévères en provenance de la Premier League.

Le départ de Lionel Messi de Barcelone a suscité une pléthore de réactions, tout le monde ou presque a eu son mot à dire, le vice-président de West Ham, Karren Brady, s'est d'ailleurs offert quelques critiques sévères.

Brady a souligné que la salaire de l'Argentin au sein du club catalan était injustifiable et avait sûrement joué un rôle dans l'incapacité du Barça à le garder, ainsi que dans ses difficultés financières en général.

"Lionel Messi est peut-être le plus grand joueur de tous les temps, mais à 70 millions d'euros par an, il était un incinérateur d'argent", a écrit Brady dans sa chronique dans The Sun.

"Il était, dit-on, prêt à réduire de moitié ce salaire avec un nouveau contrat mais devait quand même se diriger vers Paris. Celui qui a finalement tranché est le président du club, Joan Laporta. Il attribue tout le gâchis à son prédécesseur, Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné l'année dernière lorsqu'il est devenu clair qu'il avait terrassé les géants catalans."

Brady a aussi évoqua la descente aux enfers du FC Barcelone, blâmant la mauvaise gestion du conseil d'administration de Josep Maria Bartomeu et le surplus de fierté qui a conduit le club à dépenser trop d'argent à une échelle insoutenable.

Brady a ensuite louangé le geste de Gerard Piqué pour aider le club. Elle a salué l'engagement du défenseur envers l'équipe qu'il aime et a évoqué la perspective qu'il devienne un jour président lui-même.

"Je préfère quelque chose de plus organique. C'est pourquoi ce que je retiens de Barcelone n'était pas le transfert de Messi mais le dévouement de Pique. Parmi les Socios, on parle du capitaine comme futur président. Et ce n'est pas pour la politique, c'est pour l'amour."