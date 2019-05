"Messi m'a traité d'âne", James Milner révèle avoir été incendié par la star du Barça

Le milieu de Liverpool révèle son échange avec le génie argentin lors du match entre les Reds et le Barça.

Le milieu de James Milner affirme que Lionel Messi l'a traité d'ane en demi-finale aller de Champions League après une intervention appuyée.

Lors d'un duel en fin de première période entre les deux hommes, Milner s'est fendu d'une intervention très virile sur le virtuose argentin et ce dernier n'a guère apprécié.

Messi a cru qu'il s'agissait d'une vengeance de la part de Milner qui avait subi un petit pont de la part du natif de Rosario en 2015, alors que l'Anglais évoluait sous les couleurs de .

"Il n'était pas content", a confié Milner au Daily Mail. "Il m'avait engueulé en Espagnol dans le tunnel à la pause et m'avait traité de 'burro'. Ca se traduit en 'âne', mais je croit qu'on peut l'utiliser aussi dans le foot espagnol pour quelqu'un qui balance des coups de pieds", a raconté Milner, qui apprend actuellement l'Espagnol.

"Je lui ai demandé si ça allait, mais il ne s'est pas calmé. Je crois qu'il n'a pas réalisé que je comprenais son Espagnol. Il a dit : 'Cette faute de ta part, c'est à cause du petit pont'. Je l'ai quitté à ce moment là et je suis parti aux vestiaires. Moi je n'ai que de l'admiration pour lui. Il a gagné le droit de dire ce qu'il veut".

Milner a ajouté qu'il faut être rugueux avec Messi étant donné ses capacités techniques très au dessus de la moyenne, mais plaide qu'il n'a jamais eu l'intention de lui faire mal.

“Ce qu'il a fait pendant ce match, pendant toute sa carrière, ça fait de lui quelqu'un de très dur à affronter,” explique Milner. “Il peut vous ridiculiser si vous essayer de l'arrêter. Ca m'est arrivé".

“J'ai subi un petit pont de sa part et ça a été vu un million de fois. Je n'ai pas été le premier et je ne serai pas le dernier. C'est un joeuur incroyable. Mais avec des joueurs comme ça, il faut leur montrer que vous êtes là et casser leur rythme. Vous ne voulez pas leur faire mal, mais c'est un sport physique. Ca fait partie du jeu, le côté mental", a encore indiqué le milieu anglais.